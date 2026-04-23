Programa de paz transforma la vida de reos en cárceles de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Miles de personas privadas de libertad en Honduras participan en un programa educativo que busca fomentar la reflexión personal y la convivencia pacífica dentro de los centros penitenciarios del país. Se trata del Programa de Educación para la Paz (PEP), una iniciativa impulsada por la organización Liquidámbar en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y con el respaldo de The Prem Rawat Foundation. El proyecto se implementa en distintos centros penales a nivel nacional, entre ellos Támara, Comayagua, Danlí, Ilama y El Progreso, alcanzando a más de 6,000 internos desde su puesta en marcha, según datos proporcionados por los impulsores del programa.

Durante 2026, la iniciativa ha continuado su expansión, beneficiando a cerca de 2,500 personas adicionales privadas de libertad, quienes participan en un proceso formativo orientado al desarrollo personal. El programa está estructurado en diez módulos que abordan temas como la dignidad, la esperanza, la claridad y la fortaleza interior, con el objetivo de promover cambios en la conducta y la forma de relacionarse dentro de los recintos penitenciarios. Uno de los elementos distintivos del PEP es que son los propios internos quienes, tras recibir capacitación, asumen el rol de facilitadores y replican los contenidos entre sus compañeros, generando espacios de aprendizaje colaborativo. Actualmente, unos 450 privados de libertad desempeñan esta función dentro de los centros penales, lo que ha permitido ampliar el alcance del programa y fortalecer dinámicas de liderazgo positivo.