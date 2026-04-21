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Identifican a los cuatro reos fugados del penal de Olanchito

Los cuatro privados de libertad se fugaron ayer por la tarde. Un quinto reo fue recapturado

Identifican a los cuatro reos fugados del penal de Olanchito

Los reos fugados tienen edades entre los 20 y 30 años de edad.
Olanchito, Yoro.

En las últimas horas, la Policía Nacional publicó las identidades y fotografías de los cuatro reos figados la tarde del lunes del centro penitenciario de Olanchito, Yoro.

Tras la evasión, agentes de la Policía Nacional y personal del sistema penitenciario activaron un operativo de búsqueda en la zona, logrando la recaptura de uno de los reos en cuestión de minutos.

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Los reos fugados son: Debin José Ávila Martínez (27), Dorian Yacir García Cálix (20), Didiar Josué Sandoval Erazo (30) y Pablo José Morales Pagoaga (25).

Las autoridades mantienen un fuerte despliegue en sectores aledaños para dar con el paradero de los demás privados de libertad que lograron huir del recinto.

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Autoridades hicieron un llamado a la población a denunciar si obtienen información sobre los reos fugados.

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Redacción La Prensa
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