Identifican a los cuatro reos fugados del penal de Olanchito

En las últimas horas, la Policía Nacional publicó las identidades y fotografías de los cuatro reos figados la tarde del lunes del centro penitenciario de Olanchito, Yoro.
Tras la evasión, agentes de la Policía Nacional y personal del sistema penitenciario activaron un operativo de búsqueda en la zona, logrando la recaptura de uno de los reos en cuestión de minutos.
Los reos fugados son: Debin José Ávila Martínez (27), Dorian Yacir García Cálix (20), Didiar Josué Sandoval Erazo (30) y Pablo José Morales Pagoaga (25).
Las autoridades mantienen un fuerte despliegue en sectores aledaños para dar con el paradero de los demás privados de libertad que lograron huir del recinto.
Autoridades hicieron un llamado a la población a denunciar si obtienen información sobre los reos fugados.