Identifican a los cuatro reos fugados del penal de Olanchito

Olanchito, Yoro.

En las últimas horas, la Policía Nacional publicó las identidades y fotografías de los cuatro reos figados la tarde del lunes del centro penitenciario de Olanchito, Yoro.

Tras la evasión, agentes de la Policía Nacional y personal del sistema penitenciario activaron un operativo de búsqueda en la zona, logrando la recaptura de uno de los reos en cuestión de minutos.