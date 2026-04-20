Capturan a director, su esposa, psicóloga y maestro de albergue de menores en Choloma

San Pedro Sula, Honduras

El Ministerio Público (MP), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), ejecutó este lunes la captura de cuatro personas que manejan un albergue de menores en el municipio de Choloma, Cortés, a quienes se les supone responsables de delitos relacionados con agresiones contra menores.

Entre los detenidos se encuentra Christof Oliver Wittwer, de origen suizo, y director del albergue, a quien las autoridades acusan de los delitos de otras agresiones sexuales y tratos degradantes en perjuicio de los menores albergados.

De acuerdo con información preliminar, el imputado habría cometido abusos sexuales contra varios menores.