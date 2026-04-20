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Capturan a director, su esposa, psicóloga y maestro de albergue de menores en Choloma

Los cuatro detenidos fueron trasladados a las instalaciones del Ministerio Público en San Pedro Sula, donde continuarán el proceso legal correspondiente

Capturan a director, su esposa, psicóloga y maestro de albergue de menores en Choloma

Agentes de la Atic cuando capturaron a las cuatro personas por supuestas agresiones en albergue de Choloma; investigan además la muerte de una menor.
San Pedro Sula, Honduras

El Ministerio Público (MP), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), ejecutó este lunes la captura de cuatro personas que manejan un albergue de menores en el municipio de Choloma, Cortés, a quienes se les supone responsables de delitos relacionados con agresiones contra menores.

Entre los detenidos se encuentra Christof Oliver Wittwer, de origen suizo, y director del albergue, a quien las autoridades acusan de los delitos de otras agresiones sexuales y tratos degradantes en perjuicio de los menores albergados.

De acuerdo con información preliminar, el imputado habría cometido abusos sexuales contra varios menores.

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Junto a él fueron detenidas su esposa, Petronia Betulia Bautista; la psicóloga Fanny Maribel Tábora; y el maestro de matemáticas Jimmy Emanuel Romero.

Según el Ministerio Público, a estas tres personas se les atribuyen los delitos de omisión del deber de impedir delitos o promoverlos, así como tratos degradantes.

Las capturas se realizaron tras una investigación iniciada por el Ministerio Público y la Atic, luego de recabar testimonios y otros indicios dentro del centro.

Los detenidos serán presentados ante un juez correspondiente.

Los detenidos serán presentados ante un juez correspondiente.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a las instalaciones del Ministerio Público en San Pedro Sula, donde continuarán el proceso legal correspondiente.

El albergue quedó bajo la supervisión de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), cuyos equipos se desplazaron al lugar para brindar protección a los menores y garantizar su atención integral.

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Como parte de las diligencias, las autoridades también investigan la muerte de una menor el año pasado en este mismo albergue. De acuerdo con las autoridades, las indagaciones se intensificaron en los últimos días tras entrevistas realizadas a los menores, lo que permitió sustentar las órdenes de captura ejecutadas.

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Redacción La Prensa
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