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Detienen a hermanos en flagrancia luego de matar a hombre en Piraera, Lempira

Agentes de la Udep-13 capturaron en el barrio Bellavista, Piraera, a un hombre y un menor de edad sospechosos de asesinar a Luis Martínez Díaz

Detienen a hermanos en flagrancia luego de matar a hombre en Piraera, Lempira

Fotos de los hermanos que han sido involucrados en el crimen de un hombre en Piraera, Lempira.
Piraera, Lempira

En una respuesta inmediata a las denuncias de la comunidad, agentes de la Policía Nacional lograron la captura de dos personas vinculadas a un hecho violento ocurrido la madrugada de este lunes 20 de abril de 2026 en el occidente del país.

La operación fue ejecutada por efectivos asignados a la Unidad Departamental de Prevención #13 (UDEP-13) en el barrio Bellavista, perteneciente al municipio de Piraera y gracias al liderazgo del jefe Departamental de Lempira Comisario Cristian Nolasco, quien una vez más asesoró en la investigación a la DPI, en donde él estuvo varios años asignado.

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La intervención se produjo apenas minutos después de que las autoridades recibieran la alerta sobre un ataque mortal en la zona.

En el lugar de los hechos, se confirmó el fallecimiento del señor Luis Martínez Díaz, víctima del acto criminal que movilizó a las fuerzas de seguridad para asegurar la escena y rastrear a los responsables.

Foto en vida de Luis Martínez, la víctima del crimen.

Foto en vida de Luis Martínez, la víctima del crimen.

Entre los capturados se encuentran un ciudadano de 35 años, cuya identidad se mantiene bajo reserva conforme al proceso judicial y un menor de 16 años, requerido bajo la figura de menor infractor. Los dos son hermanos.

En la audiencia de declaración de imputado, el padre fue enviado a la cárcel de Gracias, Lempira y su hijo al centro de menores de la Aldea El Carmen de San Pedro Sula.

Los detenidos ya guardan prisión tras la audiencia de declaración de imputado.

Los detenidos ya guardan prisión tras la audiencia de declaración de imputado.

Nolasco informó que el móvil del crimen es por enemistades personales, los involucrados siempre se peleaban cuando bebían y ahora todo escaló a homicidio.

Según el reporte oficial, a los dos se les supone responsables del delito e infracción penal de homicidio en perjuicio de Martínez Díaz.

Tras asegurar el perímetro y realizar las investigaciones preliminares, los agentes trasladaron a los sospechosos hacia la ciudad de Gracias, Lempira.

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Redacción La Prensa
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