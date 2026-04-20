¿Quiénes eran los primos asesinados en Nacaome cuando vendían pan?

El crimen de los primos Antoni y Jefrey ha consternado las redes sociales, donde usuarios han exigido que el caso sea investigado.
A la izquierda aparece Anthoni y, a la derecha, Jefry, los dos primos que perdieron la vida en la comunidad de Rincón Terrero Blanco, en Nacaome, Valle.
El ataque armado se registró la tarde del domingo 19 de abril de 2026. Las víctimas, quienes eran primos y se dedicaban a la venta de pan, fueron emboscadas mientras realizaban su ruta de trabajo en la zona sur de Honduras.
Según sus redes sociales, Jefrey era originario de la capital, Tegucigalpa; sin embargo, se conoció que residía en Choluteca.
"Ay, Jefrito, yo le compraba pan; voy a extrañarlo", escribió una de sus clientas en redes sociales.
Según los informes de la Policía Nacional, los primos Antoni Ávila y Yefry Ávila se conducían en un vehículo tipo pick-up color blanco, cargado de pan, cuando fueron atacados.
Sujetos desconocidos, que presuntamente los esperaban en un tramo solitario del camino, abrieron fuego contra la unidad de transporte. Los cuerpos de ambos jóvenes quedaron sin vida dentro de la cabina del vehículo, el cual presentaba múltiples impactos de bala de grueso calibre.
Jefry Ávila quedó en el asiento del conductor y su primo Antoni en el lado del copiloto. Esta imagen corresponde a la escena del crimen.
Las autoridades aún no han establecido una hipótesis clara, aunque se investiga si el ataque estaría relacionado con el cobro de extorsión o si se trató de un intento de asalto.
Aún no se reportan personas detenidas por este crimen. Los hechores huyeron con rumbo desconocido aprovechando lo accidentado del terreno.