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"Te fuiste, doña Mecha”: fotos desgarradoras del sepelio de Hernán Martínez

La Bicha Catracha fue captada conmovida durante el último adiós al tiktoker Hernán Martínez, quien fue despedido entre lágrimas y profundo dolor en Cofradía

Te fuiste, doña Mecha”: fotos desgarradoras del sepelio de Hernán Martínez
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Entre lágrimas, aplausos y muestras de cariño, familiares, amigos y seguidores despidieron este lunes al creador de contenido Hernán Martínez, durante su sepelio en el cementerio municipal de Cofradía, Cortés.

 Foto: LA PRENSA
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Hernán, de 28 años, era conocido en redes sociales por su carisma y sentido del humor, así como por su personaje “doña Mecha”, con el que logró sacar miles de risas en redes sociales.
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Desde horas de la tarde, decenas de personas, entre sampedranos y seguidores, llegaron al cementerio vestidos de negro y blanco, portando flores y globos blancos.

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Algunos asistentes llevaban camisetas con la frase “siempre te recordaremos”, acompañada de la imagen "doña Mecha", el personaje viral de Hernán.

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El ambiente estuvo lleno de dolor y consternación, evidentes en las lágrimas de quienes se acercaron a darle el último adiós.

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Además, entre los presentes destacó la asistencia de Fredy Rodríguez, conocido como “La Bicha Catracha”, quien también acudió vestido de negro para acompañar a la familia.

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Hernán Martínez falleció días después de sufrir un accidente de tránsito que lo dejó en estado crítico, debido a las graves lesiones provocadas por el impacto.
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Su muerte ha generado una profunda conmoción tanto en redes sociales como en su entorno cercano, donde era apreciado por su cercanía y autenticidad.

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El joven fue velado en Cofradía, donde sus allegados lo recordaron como un emprendedor y creador de contenido que logró ganarse el cariño de miles de personas.

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De acuerdo con el reporte preliminar de Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), se descartó la participación de otros vehículos en el hecho.

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El informe indicó que el conductor habría perdido el control del automóvil, posiblemente por una distracción asociada al uso del teléfono celular. Asimismo, el exceso de velocidad habría sido un factor determinante en el accidente.

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El caso fue remitido al Ministerio Público, donde se continuará con el proceso judicial correspondiente, debido a la gravedad de las lesiones sufridas por los ocupantes del vehículo, incluido otro acompañante que resultó herido.

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Se espera que en los próximos días se desarrollen nuevas audiencias para determinar la situación legal del conductor involucrado.
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