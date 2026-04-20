¿Qué pasará con el conductor del carro en el que iba Hernán Martínez? Nuevos detalles del caso

Las investigaciones en torno al accidente que cobró la vida del creador de contenido hondureño Hernán Martínez continúan avanzando, mientras autoridades revelan nuevos detalles sobre la situación legal del conductor del vehículo involucrado.
De acuerdo con Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), el carro era conducido por un joven, quien, según las pesquisas, manejaba a una velocidad no prudente al momento del accidente.
“El vehículo era conducido por un joven de nombre Marco Tulio Sauceda... él iba a una velocidad considerada definitivamente como no prudente... iba moviéndose a más de 100 kilómetros por hora”, explicó el funcionario en entrevista.
El hecho ocurrió la noche del miércoles 15 de abril en el anillo periférico de Tegucigalpa, cuando el conductor perdió el control del vehículo, presuntamente por una distracción de su celular.
“Tuvo un pequeño descuido... alguna distracción con el teléfono celular y eso provocó que perdiera el control, se saliera de la calzada y chocara con este árbol”, detalló Hernández.
Las autoridades también confirmaron que ninguno de los ocupantes del vehículo había consumido alcohol.
“Ellos andaban sobrios... no hay consumo de alcohol. Este accidente es un descuido por una imprudencia del exceso de velocidad”, aseguró el jefe de la SIAT, anulando las dudas que circularon tras la tragedia.
Tras el accidente, el conductor fue trasladado a un centro asistencial, donde se le practicaron pruebas toxicológicas, mientras que el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público. Según Hernández, se giró un requerimiento fiscal y el implicado fue presentado ante un juez.
“Sí hay un proceso judicial abierto... el juez ordenó que se presentara a firmar periódicamente cada 15 días”, indicó Darwin Hernández.
Asimismo, explicó que en la audiencia inicial la Fiscalía podría recalificar el delito, tomando en cuenta el fallecimiento de Martínez, lo que podría derivar en cargos por conducción temeraria e incidente imprudente.
Hernán Martínez falleció días después del accidente, tras permanecer en estado crítico debido a las graves lesiones sufridas en el impacto. Su muerte ha causado profunda conmoción tanto en redes sociales como en su entorno cercano.
El joven fue velado en Cofradía, Cortés, donde familiares, amigos y seguidores le dieron el último adiós en medio del dolor y consternación.
Su partida deja un profundo pesar entre quienes lo conocieron y seguían su contenido, recordándolo por su carisma y espontaneidad.
Mientras tanto, el caso sigue en proceso judicial y se espera que en los próximos días se desarrollen nuevas audiencias que definan la situación legal del conductor involucrado en el accidente.