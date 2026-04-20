Doloroso adiós al tiktoker Hernán Martínez en Cofradía, Cortés

La madre, hermanos y demás familiares cercanos acompañaron al tiktoker hondureño Carlos Hernán Martínez en su último adiós, en el cementerio municipal de Cofradía, Cortés, en medio de escenas de profundo dolor y consternación.
El joven creador de contenido falleció tres días después de sufrir fuertes golpes en un accidente vehicular, hecho que causó conmoción entre sus seguidores y la comunidad.
Amigos, conocidos y seguidores también llegaron para despedirlo, muchos de ellos recordando el apoyo que en vida les brindó a través de sus contenidos y acciones personales.
Vestidos de blanco, sus seres queridos llevaron globos del mismo color y, tras elevar oraciones y entonar cánticos religiosos, los soltaron al cielo como un gesto simbólico para pedir a Dios que lo reciba en su santa gloria.
Momentos antes de que el ataúd fuera colocado en la fosa, el dolor de su madre se hizo más evidente. Entre llantos y gritos, se aferraba al féretro mientras repetía: “¡Mi hijo, no me dejes!”, y “Dios mío, ¿por qué me lo quitaste?”, en medio del intento de familiares por consolarla.
Durante la ceremonia, los familiares recordaron a Hernán Martínez como un joven alegre y cercano, mientras que algunos asistentes no pudieron contener las lágrimas ante su partida.
El ambiente en el camposanto estuvo marcado por el silencio, interrumpido únicamente por rezos, palabras de consuelo y muestras de solidaridad hacia la familia, que enfrenta una pérdida que ha causado conmoción.
Así transmitió La Prensa desde el cementerio
Así transmitió La Prensa desde el cementerio, con una cobertura respetuosa del sepelio del joven creador de contenido, quien permaneció varios días hospitalizado tras sufrir un accidente en el anillo periférico de Tegucigalpa.