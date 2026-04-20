Doloroso adiós al tiktoker Hernán Martínez en Cofradía, Cortés

Cortés, Honduras

La madre, hermanos y demás familiares cercanos acompañaron al tiktoker hondureño Carlos Hernán Martínez en su último adiós, en el cementerio municipal de Cofradía, Cortés, en medio de escenas de profundo dolor y consternación.

El joven creador de contenido falleció tres días después de sufrir fuertes golpes en un accidente vehicular, hecho que causó conmoción entre sus seguidores y la comunidad.

Amigos, conocidos y seguidores también llegaron para despedirlo, muchos de ellos recordando el apoyo que en vida les brindó a través de sus contenidos y acciones personales.

Vestidos de blanco, sus seres queridos llevaron globos del mismo color y, tras elevar oraciones y entonar cánticos religiosos, los soltaron al cielo como un gesto simbólico para pedir a Dios que lo reciba en su santa gloria.

Momentos antes de que el ataúd fuera colocado en la fosa, el dolor de su madre se hizo más evidente. Entre llantos y gritos, se aferraba al féretro mientras repetía: “¡Mi hijo, no me dejes!”, y “Dios mío, ¿por qué me lo quitaste?”, en medio del intento de familiares por consolarla.