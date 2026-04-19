Velorio de Hernán Martínez: dolor, lágrimas y emotiva despedida en Cofradía

El velorio del creador de contenido Hernán Martínez, de 28 años, se lleva a cabo en la colonia San Manuel de Cofradía, Cortés, en medio del dolor, el lamento y la consternación de quienes lo conocieron en vida.
Familiares, amigos y vecinos cercanos han llegado al lugar para darle el último adiós al joven, recordado por su carisma, autenticidad y sentido del humor.
Vestidos en su mayoría con camisas negras, los cercanos acompañan a la familia en una despedida cargada de emociones. En las imágenes se observa a personas abrazándose.
En el centro del velorio destaca un altar blanco, donde se encuentra la fotografía de Hernán Martínez junto a su ataúd, rodeado de flores. Está previsto que mañana sea sepultado en el cementerio general del mismo sector.
El fallecimiento del joven ha generado conmoción no solo en su entorno cercano, sino también en redes sociales, donde miles de seguidores han expresado su tristeza tras conocer la noticia.
El dolor de la familia también se ha hecho visible a través de mensajes en redes sociales. Su madre, Jessenia Leiva, escribió: “Se me fue mi amor bonito, gracias a todos por sus muestras de amor. Dios necesitaba a mi ángel”.
Por su parte, su tía, la tiktoker Christa Martínez, expresó en su cuenta de Instagram: “Quiero entender por qué siento que Dios no me está escuchando. Alguien que me ayude, por favor, siento como si Dios se estuviera olvidando de nosotros”.
A estas palabras se sumó su hermano, Otto Martínez, quien manifestó su dolor con un mensaje lleno de impotencia: “Por favor hermanito, no te vayas, no te vayas, no puedo hacer por ti”.
De acuerdo con el reporte oficial brindado por Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), las investigaciones preliminares descartan la participación de otros vehículos en el accidente que provocó su muerte.
El informe indica que el conductor habría perdido el control del automóvil, posiblemente debido a una distracción relacionada con el uso del celular, lo que ocasionó que el vehículo se saliera de la vía e impactara contra un árbol.
Asimismo, las autoridades señalaron que el exceso de velocidad habría sido un factor determinante en el hecho.
El caso fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público debido a la gravedad de las lesiones sufridas por los ocupantes del vehículo, entre ellos otro acompañante que resultó herido de consideración.