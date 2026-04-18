Esto dice el informe de Tránsito sobre el accidente que sufrió Hernán Martínez

El creador de contenido hondureño Hernán Martínez falleció en las últimas horas, luego de permanecer varios días en estado crítico tras sufrir un accidente de tránsito en el anillo periférico de Tegucigalpa. ¿Qué dice el informe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT)?
El joven había resultado gravemente herido en un aparatoso percance vial ocurrido la noche del miércoles 15 de abril en el anillo periférico de la capital, cuando se transportaba en este vehículo tipo pick-up junto a otras personas.
Con el paso de los días y tras confirmarse su fallecimiento este sábado, las autoridades de Tránsito confirmaron detalles oficiales sobre las causas del accidente.
Según el reporte oficial proporcionado por Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), las pericias preliminares descartan la participación de otros vehículos en el accidente que, días después, le arrebató la vida a Hernán Martínez.
El oficial indicó que el conductor perdió el control de vehículo, posiblemente debido a una distracción vinculada al uso del celular, lo que ocasionó que el vehículo se saliera de la calle e impactara aparatosamente contra un árbol.
Las autoridades también señalaron que el grave accidente de tránsito sufrido por el conocido tiktoker Hernán Martínez fue provocado por el exceso de velocidad.
El caso fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público debido a la gravedad de las lesiones sufridas por los ocupantes del vehículo, entre ellos un acompañante que también resultó con heridas de consideración.
Asimismo, autoridades de Tránsito detallaron que la existencia de grabaciones de video fue clave para esclarecer la dinámica del accidente y descartar versiones preliminares que apuntaban a que otro vehículo les había quitado el derecho de vía.
El fallecimiento de Hernán generó numerosos mensajes de familiares, amigos y seguidores, quienes, a través de redes sociales, continúan expresando su pesar por la muerte de Martínez, junto con llamados a la prudencia al volante y al respeto de las normas de tránsito.