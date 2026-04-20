Capturan a brujo que tras matar a mujer se valía de conjuros y amarres para huir

Iguala es el municipio con más homicidios del departamento de Lempira en el año 2026. Con el objetivo de reducir esta alta incidencia, las alta esfera policial ha apostado por la experiencia de Cristian Nolasco para asumir como jefe departamental de la Policía. El comisario Nolasco ha liderado operaciones de alto impacto, aplicando sus conocimientos tácticos y los principios de planificación, organización y control, adquiridos a lo largo de sus 26 años de carrera y sus anteriores asignaciones en San Pedro Sula, Catacamas, Tocoa y Tegucigalpa.