Capturan a brujo que tras matar a mujer se valía de conjuros y amarres para huir

Un brujo fue detenido tras siete meses de supuestamente haber asesinado a sangre fría a una vecina en Iguala, Lempira. ¿Cómo lo logró? Acá se los contamos.
El sujeto fue identificado como Domingo López, un ciudadano de 33 años y sobre el cual había una orden de captura desde el 2 de enero del 2026 por el delito de asesinato aunque no se descata que pueda ser cambiado a feminicidio.
El 20 de septiembre del 2025, María Alejandrina Calderón Murillo fue asesinado frente a su familia. Según el esposo de la víctima, Domingo llegó con una arma de fuego en mano y le disparó a la dama para luego salir de la casa como si nada. Ella fue llevada grave al hospital Manuel Gálvez de Gracias, Lempiras, pero ya no presentaba signos vitales.
La familia de la mujer dijo que desde días antes del crimen, Domingo había estado lanzando indirectas a María Alejandrina por mientras se decidía a asesinarla.
El hombre logró burlar a las autoridades por cierto tiempo. El 2 de enero se libró la orden de captura en su contra y se comenzó a planificar la estrategia para llegar hasta él.
Iguala es el municipio con más homicidios del departamento de Lempira en el año 2026. Con el objetivo de reducir esta alta incidencia, las alta esfera policial ha apostado por la experiencia de Cristian Nolasco para asumir como jefe departamental de la Policía. El comisario Nolasco ha liderado operaciones de alto impacto, aplicando sus conocimientos tácticos y los principios de planificación, organización y control, adquiridos a lo largo de sus 26 años de carrera y sus anteriores asignaciones en San Pedro Sula, Catacamas, Tocoa y Tegucigalpa.
Tras varios meses de darle vigilancia a Domingo, Nolasco lideró el operativo que dio con su captura. "Sabíamos de todo lo que hacía valer este sujeto, antes del operativo oramos, sabíamos que iba a poder más la oración que la brujería de este sujeto", afirmó el jefe policial que siempre ha pregonado que cree en Cristo y autor de la frase: "Cruce la patrulla, y vencer o morir viralizado en Olancho al enfrentar bandas ciminales.
La detención de Domingo López se registró en la aldea La Montañita.
Al ser detenido, se logró corroborar que se trataba del sujeto del cual pendía una orden de captura y al revisarlo encontraron lo que confirmaba que estaban frente a un brujo.
Domingo andaba repleto de amuletos, incluido algunos dedicados a la Santa Muerte.
Nunca quitó su mirada fría y tampoco mostró arrepentimiento por lo hecho a su vecina.
"La oración venció las brujerías de este sujeto", afirmó Nolasco, quien este miércoles formará parte de una reunión con la cual las autoridades buscarán reducir los femicidios en Honduras.