Barcelona con fichaje top, rechazan al Real Madrid y estrella se va del PSG

El mercado de fichajes sigue moviéndose a toda velocidad en Europa y los grandes clubes ya trabajan en operaciones que prometen sacudir el panorama futbolístico.
Gian Piero Gasperini fue contundente al referirse al futuro de Gianluca Mancini y descartó cualquier posibilidad de una salida rumbo al Inter.
Ya es oficial: Andoni Iraola fue presentado como nuevo director técnico del Liverpool. El entrenador español no ocultó su entusiasmo por asumir el reto de dirigir a uno de los clubes más prestigiosos del planeta.
Carlos Cuesta ha optado por continuar su carrera en el Parma tras alcanzar un entendimiento con la directiva.
Rodri evitó alimentar las especulaciones que lo vinculan con el Real Madrid y prefirió centrar toda su atención en la cita mundialista. El mediocampista español dejó entrever que cualquier decisión relacionada con su futuro profesional será analizada una vez concluya el torneo.
El Manchester City no baja los brazos en la carrera por Elliot Anderson y continúa buscando fórmulas para convencer al Nottingham Forest.
Ante las dificultades para cerrar la llegada de Anderson, Sandro Tonali ha ganado fuerza en la agenda del Manchester City como una alternativa de primer nivel para reforzar la medular.
El Arsenal acelera gestiones para asegurarse los servicios de Jeremy Monga.
Aurelio De Laurentiis se mostró sereno al ser consultado sobre los nombres de Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku. El presidente del Napoli señaló que primero escuchará la opinión del cuerpo técnico y dejó claro que, en caso de una salida, el mercado siempre ofrece nuevas alternativas para fortalecer la plantilla.
Según Fabrizio Romano, Ismael Saibari se encuentra a un paso de convertirse en nuevo jugador del Bayern Múnich.
Bayern Múnich y Manchester City continúan siguiendo atentamente la evolución de Givairo Read.
El Manchester United confirmó la continuidad de Tom Heaton. El experimentado guardameta amplió su vínculo por una temporada más.
Leonardo Spinazzola tiene encaminada su permanencia en el Napoli.
Bradley Barcola apunta a ser uno de los protagonistas del mercado estival. El extremo del PSG despierta un fuerte interés en varios clubes de la Premier League, entre ellos Arsenal y Liverpool, que monitorean de cerca cualquier oportunidad para lanzarse por su fichaje.
Carles Martínez Novell será el nuevo entrenador del Bayer Leverkusen.
Florentino Pérez salió al paso de los rumores y aseguró que Kylian Mbappé seguirá defendiendo los colores del Real Madrid.
El Manchester City estudia emprender acciones legales tras las declaraciones de Enrique Riquelme sobre una supuesta llegada de Erling Haaland al Real Madrid en caso de ganar las próximas elecciones.
Todo apunta a que Denzel Dumfries será presentado próximamente como nuevo refuerzo del Real Madrid.
Andrea Cambiaso vuelve a situarse en la órbita del FC Barcelona. Diversas informaciones procedentes de Italia y especialistas del mercado señalan que el conjunto azulgrana valora seriamente la incorporación del versátil lateral de la Juventus para reforzar su banda izquierda.
Según El Nacional.cat, en el PSG crece la preocupación ante el interés cada vez más intenso del Real Madrid por Vitinha. El mediocampista portugués se ha consolidado como uno de los pilares del esquema de Luis Enrique y su posible salida representaría un golpe importante para el proyecto parisino.