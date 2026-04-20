Capturan a mujer sospechosa de abandonar a su recién nacido en Choloma

Choloma, Cortés.

Agentes policiales detuvieron en horas de la madrugada de este lunes a una mujer, señalada como sospechosa del delito de maltrato familiar agravado.

El operativo se desarrolló en la residencial Las Cascadas, en el sector López Arellano, Choloma, donde se ejecutó la intervención que permitió la aprehensión de la mujer identificada como Reina Odily Perdomo Pineda, de 30 años, originaria de San Pedro Sula y residente en la zona.

Tras su detención, la sospechosa fue trasladada a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Choloma, donde continuará el proceso legal correspondiente.