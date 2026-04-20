Capturan a mujer sospechosa de abandonar a su recién nacido en Choloma

Agentes policiales detuvieron en horas de la madrugada de este lunes a una mujer, señalada como sospechosa del delito de maltrato familiar agravado.
El operativo se desarrolló en la residencial Las Cascadas, en el sector López Arellano, Choloma, donde se ejecutó la intervención que permitió la aprehensión de la mujer identificada como Reina Odily Perdomo Pineda, de 30 años, originaria de San Pedro Sula y residente en la zona.
Tras su detención, la sospechosa fue trasladada a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Choloma, donde continuará el proceso legal correspondiente.
Caso del recién nacido
De forma preliminar, autoridades policiales informaron que la detenida también está bajo investigación por su posible relación con un caso reciente ocurrido en el mismo sector, donde un recién nacido fue abandonado en la residencial Las Cascadas.
El recién nacido fue salvado por vecinos y cuerpos de emergencia. Elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional acudieron al lugar para brindarle las primeras atenciones médicas, confirmando que el menor se encontraba estable.
Posteriormente, se activaron los protocolos de protección correspondientes para garantizar su resguardo y atención integral.
De acuerdo con información en proceso de verificación, un examen médico forense habría determinado que la mujer cursó un embarazo recientemente.
Este elemento forma parte de las diligencias que desarrollan las autoridades para esclarecer los hechos y establecer si existe una relación directa con el hallazgo del menor.
El caso fue remitido a las instancias competentes, que darán seguimiento conforme al debido proceso legal.