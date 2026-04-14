Abandonan a bebé recién nacido en un parque de la residencial Las Cascadas

La Policía Nacional rescató a una bebé recién nacida que fue abandonada por su madre en un parque de la residencial Las Cascadas, en Choloma.
La recién nacida fue dejada en una banca de concreto del parque, ubicado en una zona concurrida de la residencial.
Al escuchar el llanto del bebé, vecinos del sector alertaron a las autoridades para que se hicieran presente en el lugar. Miembros del Cuerpo de Bomberos y de la Policía realizaron el rescate.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, el bebé fue encontrado envuelto en una cobija azul y todavía tenía el cordón umbilical.
Personal de asistencia sanitaria de la Policía Nacional evaluó los signos vitales, frecuencia cardíaca, respiración y saturación de la recién nacida.
Luego de la evaluación médica, se confirmó que el estado del bebé era estable.
El equipo médico de la Policía procedió además a cortar el cordón umbilical y consiguió estabilizar su temperatura corporal.
En redes sociales, el caso se viralizó y causó indignación por la decisión de la madre de abandonar a su pequeña recién nacida.
Agente de la Policía Nacional atendió con mucho cariño y ternura al pequeño, cargándolo en su brazos.
"Que mi Dios le brinde un mejor futuro a este bebé", "Lo importante ahora que está a salvo", "La muchacha policía sí tiene vocación", fueron algunos comentarios en las redes sociales.