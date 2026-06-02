Julián Álvarez da el bombazo: Elige equipo tras ofertas de Barcelona, PSG y Arsenal

Prensa internacional ha desvelado en las últimas horas el equipo donde Julián Álvarez ha decidido jugar en la próxima temporada.
Julián Álvarez se encuentra concentrado con la Selección de Argentina para disputar el Mundial 2026, pero en las últimas horas han salido varias noticias sobre su futuro.
El futuro de Julián Álvarez ha generado una intensa disputa en el mercado de pases europeo y ahora surge contundente onfirmación sobre el atacante argentino.
La situación de Julián Álvarez es más que particular. El atacante es sin dudas la gran figura que tiene Atlético de Madrid y es por esta razón que el Colchonero no tiene intenciones de dejarlo ir-.
No obstante, el jugador siente la necesidad de salir rumbo a un club que tenga no solo mejores perspectivas de ganar títulos sino también que tenga una propuesta de juego diferente a la de Diego Simeone.
Prensa española y argentina señala de que Julián en primera instancia ha comunicado que no quiere seguir jugando en el Atlético de Madrid ya que desea cambiar de aires.
Tras conocer de que Julián no quiere jugar en el Atlético de Madrid, los clubes Barcelona, PSG y Arsenal se han interesados en poder fichar al atacante argentino.
El FC Barcelona envió la propuesta mediante correo electrónico dirigido a Mateu Alemany, responsable deportivo del Atlético de Madrid. Aunque el periodista Fabrizio Romano difundió la noticia inicialmente, el Atlético de Madrid negó la existencia de la oferta y la tildó de “otra mentira más”.
El mercado de fichajes europeo podría estar a punto de vivir uno de los movimientos más impactantes de los últimos años. El delantero argentino Julián Álvarez habría tomado una decisión sobre su futuro y todo apunta a que su destino está en el FC Barcelona.
Diversos medios de España y Argentina coinciden en que el atacante tiene como máxima prioridad convertirse en nuevo jugador azulgrana para la próxima temporada.
Incluso, las informaciones señalan que el campeón del mundo ha rechazado el interés de clubes poderosos como el Paris Saint-Germain y el Arsenal FC, entidades que estaban dispuestas a presentar ofertas millonarias para convencerlo.
La prensa especializada asegura que Álvarez está totalmente seducido por el proyecto deportivo encabezado por el técnico Hansi Flick y considera que el Barcelona es el escenario ideal para dar el siguiente paso en su carrera.
De hecho, varios reportes indican que el delantero ya habría trasladado a su entorno que su deseo es vestir la camiseta azulgrana, situación que ha provocado un auténtico terremoto en el mercado europeo.
Desde Cataluña sostienen que el Barcelona ya habría avanzado en conversaciones con el entorno del futbolista y que existe predisposición total por parte del jugador para concretar la operación. Mientras tanto, el Atlético de Madrid mantiene una postura firme y continúa insistiendo en que no desea desprenderse de una de sus principales figuras.
El interés del PSG y Arsenal fue real durante las últimas semanas, pero ambos clubes habrían entendido que la prioridad del atacante argentino pasa exclusivamente por el conjunto culé.
Aunque la operación todavía no está cerrada, el deseo de Julián Álvarez parece estar claro. El delantero argentino estaría dispuesto a esperar al Barcelona y apostar por el proyecto deportivo de Flick, en una decisión que podría convertirse en uno de los grandes bombazos del fútbol europeo durante este mercado de verano.
A días para el comienzo del Mundial 2026, la figura del delantero de la selección argentina ocupa un lugar central en la agenda deportiva europea. Mientras el Atlético se aferra a la cláusula y al contrato vigente, el jugador y su entorno exploran alternativas en busca de un nuevo destino.
Barcelona es la opción preferida de Julián Álvarez, a tal punto que ya le dejó en claro a su agente y también a los directivos de Atlético de Madrid que desea seguir su carrera en el conjunto Culé