Mercado: Crack mundial elige al Real Madrid, salida en el Barcelona y golpe a Julián Álvarez

Estos son los principales movimientos del día viernes 17 de julio en el mercado de fichajes de Europa.
El Liverpool aseguró la continuidad de uno de sus futbolistas más importantes para los próximos años. El club inglés anunció este viernes la renovación de Dominik Szoboszlai, quien firmó una extensión de contrato por cinco temporadas que lo mantendrá en Anfield hasta 2031.
La Juventus ha logrado asegurar la firma del lateral derecho turco Zeki Celik, tras alcanzar un acuerdo preliminar para incorporarlo en un traspaso gratuito, a pesar de un acuerdo verbal previo entre el jugador y la AS Roma para renovar su contrato.
El Aston Villa ha oficializado el fichaje de Johan Manzambi, quien fue figura en el Mundial. El conjunto inglés paga más de 60 millones de euros al Friburgo para hacerse con el todocampista suizo, que viene de hacer un gran papel con Suiza en la Copa del Mundo. Firma hasta 2031 y vestira el dorsal '44'.
El Mallorca ha anunciado la continuidad de Pablo Torre en el club para la próxima temporada, después de varias semanas de incertidumbre sobre su futuro, al tener en vigor una cláusula de salida como cedido a Primera.
Según el Daily Mail, el Tottenham está cerca de llegar a un acuerdo con el Manchester City para cerrar el fichaje de Savinho. La operación podría cerrarse en los 65 millones de libras. El brasileño ya tendría un acuerdo con los Spurs, con el que firmaría hasta 2031.
Luis Enrique quiere seguir mejorando su plantilla y el PSG ya mantiene conversaciones con el Mónaco para fichar a la joya francesa Maghnes Akliouche. Las negociaciones están en marcha, el París Saint Germain se muestra optimista y el jugador desea el traspaso.
El Deportivo La Coruña hizo oficial la incorporación de Pierre-Emerick Aubameyang, de 37 años, que se convierte en nuevo futbolista blanquiazul tras firmar hasta junio de 2028. Sin duda un fichaje galáctico para una plantilla que lo espera con los brazos abiertos para la vuelta a la Liga Española.
Fabrizio Romano informó de que el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo quiere a su compatriota Samú Costa. El jugador ya habría aceptado la propuesta del club saudí y las negociaciones ya habrían escalado al contacto con el Mallorca. Se prevé como el reemplazo de Marcelo Brozovic.
Éderson y la Atalanta están muy cerca de llegar a un acuerdo de renovación hasta 2031, informan en Italia. El jugador brasileño estuvo a punto de marcharse al Manchester United hace unos pocos días.
El Ajax ha oficializado hace pocos minutos un secreto a voces. Se trata del fichaje de Marcos Leonardo, delantero brasileño de 23 años que llega procedente de Al-Hilal. El conjunto de Amsterdam paga 20 millones de euros y firma un contrato hasta 2031.
Fabrizio Romano ya ha dado el "Here, we go" al fichaje de Jhon Durán por el Benfica. Llegará al conjunto lisboeta en calidad de cedido pero con una opción de compra no obligatoria. Su salario lo cubrirán a medias tanto Benfica como el club del que es propiedad, Al-Nassr. Este fin de semana pasará reconocimiento médico.
Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, remarcó este viernes que la respuesta del club rojiblanco a las ofertas del Barcelona por Julián Alvarez “sí que es infinita”, expresó que no han aceptado 100 millones de euros ni aceptarán ni “150 ni 200” e insistió en que el equipo rojiblanco no quiere traspasarlo. Duro golpe al delantero argentino.
“Mi opinión es clara y la voluntad del club es clara. Es lo que hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça (Joan Laporta)... Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él”, expresó Gil Marín en declaraciones a los medios oficiales del club, publicadas en sus canales oficiales.
En Turquía informan acerca de los deseos de Mohamed Salah de unirse al Besiktas. 'El Faraón' estaría en conversaciones con el club turco, que ya habría realizado su primera oferta por el ex del Liverpool, según el periodista turco Yazig Sabuncuoglu. El futbolista pide 15 millones de euros anuales, aunque habría rebajado sus demandas para llegar al equipo otomano. Su abogado ya está en dicho país.
El portero español Pau López ha rescindido el contrato que le unía al Betis hasta 2028, informó este viernes el club bético. Fue fichado por el FC Andorra de Segunda División.
El Schalke 04 ha oficializado el fichaje del lateral izquierdo alemán, Robin Gosens. El conjunto de Gelsenkirchen se hace así con un jugador veterano de cara a su regreso a la Bundesliga. Vestirá el dorsal '8'.
El diario L'Équipe asegura que Michael Olise es la obsesión del Real Madrid. Y que el delantero ya no esconde su deseo de fichar por ellos. Además, el medio francés dice que el futbolista ha estado preguntando a sus compañeros en la selección francesa (Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni) para respaldar su traspaso.
Medios como L’Equipe apuntan a que Olise tendría una gran oportunidad de facilitar su salida del Bayern a través de unas declaraciones públicas. El partido entre Francia e Inglaterra de mañana, por el tercer y cuarto puesto del Mundial, es esa gran chance. En el encuentro que nadie quiere jugar, y que carece de interés general, podría llevarse todos los focos y dar un golpe impactante de cara a posibilitar su traspaso al Real Madrid.
¡Salida oficial en el Barça! El defensa español Andrés Cuenca se convirtió este viernes en nuevo jugador del Como 1907 con contrato hasta 2030, equipo dirigido por Cesc Fàbregas, al que llega procedente del Barcelona tras disputar la segunda mitad de la pasada temporada como cedido en el Sporting de Gijón.
Informa el periodista italiano Matteo Moretto, especialista en fichajes, que Marc-André ter Stegen está listo para viajar a los Países Bajos para fichar por el Ajax. Así, el entrenador Míchel volvería a fichar al guardameta alemán tras su cesión en el Girona.
Rodrygo vuelve a situarse en el centro del mercado de fichajes del Real Madrid. El atacante aparece de nuevo entre los objetivos del Arsenal, que estudia reforzar su ataque después de acelerar la salida de Leandro Trossard rumbo al Beşiktaş por 20 millones de euros. La lesión del brasileño no cambia el interés londinense.
El Como está muy cerca de cerrar el fichaje del central inglés Trevoh Chalobah. El internacional con Inglaterra, llamado a última hora por Tuchel para el Mundial, pasaría a disputar la Champions la temporada que viene con el conjunto italiano. El traspaso con el Chelsea parece que se cerrará en torno a los 32 millones de euros. Firmará hasta 2031.
Según la Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini, director técnico de la Selección de Italia, ha elegido a Andrea Pirlo como su candidato para el futuro de la Azzurri.