Mercado: Crack mundial elige al Real Madrid, salida en el Barcelona y golpe a Julián Álvarez

“Mi opinión es clara y la voluntad del club es clara. Es lo que hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça (Joan Laporta)... Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él”, expresó Gil Marín en declaraciones a los medios oficiales del club, publicadas en sus canales oficiales.