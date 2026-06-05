Confirman el fichaje galáctico del Real Madrid: no es Vitinha ni Joao Neves

Se acabó el misterio. En las últimas horas salió a la luz la identidad del futbolista que Florentino Pérez tendría en la mira para convertirse en el próximo fichaje galáctico del Real Madrid, en una operación que rondaría los 150 millones de euros.
El Real Madrid ha estado en el centro de la conversación durante las últimas semanas, principalmente por los movimientos que se avecinan en el club, entre posibles salidas, incorporaciones de peso y el panorama de las próximas elecciones presidenciales.
Florentino Pérez, actual presidente de la entidad blanca, vuelve a ser uno de los grandes protagonistas de la actualidad madridista. A lo largo de su gestión ha sido el arquitecto de algunos de los fichajes más emblemáticos y mediáticos en la historia del club.
El mandatario madridista se perfila nuevamente como el principal favorito para imponerse en las elecciones y continuar al frente del proyecto deportivo e institucional del conjunto merengue.
El dirigente español ha reiterado en las últimas semanas que el proyecto del Real Madrid debe mantenerse firme y seguir evolucionando para conservar al club en la élite del fútbol mundial.
Además, recientemente aseguró que prepara una oferta multimillonaria para concretar un nuevo fichaje galáctico, una operación que rondaría, como mínimo, los 150 millones de euros.
Sin embargo, Florentino Pérez también tendrá competencia. Enrique Riquelme ha ganado protagonismo en los últimos meses y emerge como uno de los candidatos con mayor fuerza para disputarle la presidencia.
Hace apenas unos días, el empresario español sorprendió al asegurar que tiene encaminado el fichaje de Haaland para el Real Madrid en caso de imponerse en las elecciones.
No obstante, la representante del delantero noruego salió rápidamente al paso de esas declaraciones y desmintió cualquier negociación, asegurando que Haaland continuará en el Manchester City.
En cuanto al supuesto fichaje galáctico que prepara Florentino Pérez, uno de los nombres que tomó fuerza fue el de João Neves, actual centrocampista del París Saint-Germain.
Otro de los futbolistas vinculados con la entidad blanca fue Vitinha, quien se ha consolidado como una pieza fundamental en el esquema del conjunto parisino y ha sido seguido de cerca por el Real Madrid.
Lo que sí parece estar definido es la llegada de Mou al banquillo madridista en caso de que Florentino Pérez continúe al frente de la presidencia del club.
Sin embargo, el gran objetivo de Florentino sería Michael Olise, el talentoso extremo del Bayern Múnich, considerado una de las figuras con mayor proyección del fútbol europeo.
Según Fabrizio Romano, el internacional francés es el futbolista elegido por el presidente madridista para liderar el próximo gran golpe en el mercado de fichajes: “Florentino Pérez enviará oficialmente 150 millones de euros el martes por... ¡Mícheles!
El presidente dijo ayer en televisión que no era Olise, pero está planeando una propuesta oficial por la estrella del Bayern de Múnich”, declaró el periodista en sus redes sociales. “Florentino Pérez está enamorado de Michael Olise, viéndolo como una superestrella”, según Fabrizio Romano.