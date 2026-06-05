Precios de los combustibles a partir del lunes 8 de junio en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Secretaría de Energía (SEN) anunció la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir de las 6:00 de la mañana del lunes 8 de junio de 2026 en Honduras, con significativas rebajas en la mayoría de los derivados del petróleo. Las disminuciones más importantes se registrarán en el queroseno y las gasolinas, brindando un alivio al bolsillo de los consumidores hondureños y sectores productivos que dependen del transporte.

Precios de los combustibles en Tegucigalpa

En Tegucigalpa, la gasolina superior bajará L3.63 y pasará a costar L141.98 por galón. La gasolina regular tendrá una rebaja de L3.45, fijando su nuevo precio en L131.40. Asimismo, el queroseno disminuirá L4.14 para venderse a L120.07, mientras que el diésel reducirá su valor en L3.11 y costará L134.17 por galón. Por su parte, el GLP doméstico mantendrá su precio en L249.62 gracias al apoyo económico temporal otorgado por el Gobierno, mientras que el GLP vehicular registrará una leve rebaja de 12 centavos, quedando en L52.00 por galón.

Precios de los combustibles en San Pedro Sula