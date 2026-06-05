Cae "Wilian", segundo presunto implicado en masacre de Rigores

San Pedro Sula, Honduras.

Las autoridades hondureñas reportaron la captura de alias “Wilian”, señalado como el segundo sospechoso vinculado a la masacre ocurrida el pasado 21 de mayo en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde 20 personas fueron asesinadas en uno de los hechos más violentos registrados en el país durante 2026.

De acuerdo con las investigaciones, la matanza se produjo en una finca de palma africana cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la zona y abrió fuego contra las víctimas. Desde entonces, equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el Ministerio Público y otras dependencias de seguridad han desarrollado operativos, allanamientos y análisis forenses para esclarecer el crimen.

La captura de alias “Wilian” ocurre apenas días después de la detención de Carlos Alexis Molina Mencía, conocido como “El Gato Negro”, quien fue arrestado en La Ceiba y es considerado por las autoridades como uno de los principales responsables del ataque. Según la DPI y la Secretaría de Seguridad, “El Gato Negro” habría desempeñado un papel clave en la planificación y ejecución de la masacre, por lo que fue señalado como presunto autor intelectual del hecho.

Las investigaciones apuntan a que varias personas participaron en el crimen y que aún faltan más capturas por ejecutar. Las autoridades han indicado que mantienen abiertas diferentes líneas investigativas para determinar los móviles del ataque, entre ellos conflictos surgidos en la región del Bajo Aguán y disputas vinculadas a actividades productivas en la zona.