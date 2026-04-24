Gobierno, ONU y organizaciones impulsan Plan de Acción Humanitaria 2026

Tegucigalpa, Honduras

En respuesta a ello, el Plan de Acción Humanitaria 2026 , presentado recientemente por el gobierno y la Red Humanitaria, que está compuesta por más de 60 organizaciones humanitarias y es liderada por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) y Naciones Unidas, requiere de 75 millones de dólares para alcanzar a 825,000 personas que urgen se les brinde ayuda.

El Análisis de Necesidades Humanitarias Remanentes 2026 identificó que 1.4 millones de personas continúan enfrentando necesidades humanitarias en 33 municipios de Honduras.

Con el objetivo de avanzar en la articulación y el financiamiento del Plan de Acción Humanitaria 2026, autoridades gubernamentales, representantes del Sistema de Naciones Unidas y organizaciones sostuvieron un encuentro.

🇭🇳🇺🇳 𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗛𝗼𝗻𝗱𝘂𝗿𝗮𝘀, 𝗢𝗡𝗨 𝘆 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮𝘀 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝗲𝗰𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗹𝘀𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗣𝗹𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗔𝗰𝗰𝗶ó𝗻 𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟲 En el marco de la presentación del... pic.twitter.com/xXbLpzKOnP

El Plan propone acciones coordinadas para proteger vidas, fortalecer servicios esenciales, ampliar la preparación ante emergencias y apoyar a los gobiernos locales y nacional en la gestión de riesgos.

Es por eso que es necesario y fundamental una acción humanitaria articulada y complementaria a las acciones del Estado.

La subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Evelyn Bautista, estuvo en el encuentro con el Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, y el Subsecretario de Copeco, Nelson Márquez.

A la reunión de trabajo se sumaron representantes de agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas, y de organizaciones no gubernamentales internacionales, con el objetivo de avanzar en la estrategia conjunta orientada en atender las necesidades humanitarias de la población a través del Fondo Humanitario Regional para América Latina y el Caribe (RHPF LAC, por sus siglas en inglés).

El encuentro permitió alinear prioridades, fortalecer la coordinación interinstitucional y reafirmar el compromiso de trabajar de manera conjunta para que la asistencia humanitaria llegue de forma oportuna y complementaria a las personas que más lo necesitan.

La acción de respuesta que se va a implementar es liderada por Naciones Unidas en coordinación con el Gobierno para promoviendo una acción humanitaria coherente, articulada y con enfoque territorial.