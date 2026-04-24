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Gobierno, ONU y organizaciones impulsan Plan de Acción Humanitaria 2026

El Análisis de Necesidades Humanitarias Remanentes 2026 identificó que 1.4 millones de personas continúan enfrentando necesidades humanitarias en 33 municipios del país

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 14:04 -
  • Agustín Lagos
Gobierno, ONU y organizaciones impulsan Plan de Acción Humanitaria 2026

Autoridades de gobierno, representantes de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias sostuvieron una reunión orientada a fortalecer la atención a personas necesitadas en distintos municipios de Honduras.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras

Con el objetivo de avanzar en la articulación y el financiamiento del Plan de Acción Humanitaria 2026, autoridades gubernamentales, representantes del Sistema de Naciones Unidas y organizaciones sostuvieron un encuentro.

El Análisis de Necesidades Humanitarias Remanentes 2026 identificó que 1.4 millones de personas continúan enfrentando necesidades humanitarias en 33 municipios de Honduras.

En respuesta a ello, el Plan de Acción Humanitaria 2026, presentado recientemente por el gobierno y la Red Humanitaria, que está compuesta por más de 60 organizaciones humanitarias y es liderada por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) y Naciones Unidas, requiere de 75 millones de dólares para alcanzar a 825,000 personas que urgen se les brinde ayuda.

El Plan propone acciones coordinadas para proteger vidas, fortalecer servicios esenciales, ampliar la preparación ante emergencias y apoyar a los gobiernos locales y nacional en la gestión de riesgos.

Es por eso que es necesario y fundamental una acción humanitaria articulada y complementaria a las acciones del Estado.

La subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Evelyn Bautista, estuvo en el encuentro con el Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, y el Subsecretario de Copeco, Nelson Márquez.

A la reunión de trabajo se sumaron representantes de agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas, y de organizaciones no gubernamentales internacionales, con el objetivo de avanzar en la estrategia conjunta orientada en atender las necesidades humanitarias de la población a través del Fondo Humanitario Regional para América Latina y el Caribe (RHPF LAC, por sus siglas en inglés).

El encuentro permitió alinear prioridades, fortalecer la coordinación interinstitucional y reafirmar el compromiso de trabajar de manera conjunta para que la asistencia humanitaria llegue de forma oportuna y complementaria a las personas que más lo necesitan.

La acción de respuesta que se va a implementar es liderada por Naciones Unidas en coordinación con el Gobierno para promoviendo una acción humanitaria coherente, articulada y con enfoque territorial.

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Redacción web
Agustín Lagos

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