Niño de 11 años y joven de 18 mueren ahogados en un río de Siguatepeque

Siquatepeque

Un niño de 11 años y un joven de 18 perdieron la vida por ahogamiento en las aguas de un río que cruza el sector de Agua Salada, en la aldea La Germania, de Siquatepeque.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Fredys David Aguilar Cruz, de 11 años de edad, y el joven Jeison Anain Cardona Mejía, de 18.

El Cuerpo de Bomberos de Siguatepeque llegó al lugar luego de una alerta sobre la desaparición de dos personas que se habían sumergido en el río y no volvieron a salir a la superficie.