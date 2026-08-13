Niño de 11 años y joven de 18 mueren ahogados en un río de Siguatepeque

Un niño de 11 años y un joven de 18 perdieron la vida por ahogamiento en las aguas de un río que cruza el sector de Agua Salada, en la aldea La Germania, de Siquatepeque.
Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Fredys David Aguilar Cruz, de 11 años de edad, y el joven Jeison Anain Cardona Mejía, de 18.
El Cuerpo de Bomberos de Siguatepeque llegó al lugar luego de una alerta sobre la desaparición de dos personas que se habían sumergido en el río y no volvieron a salir a la superficie.
El equipo de rescate acuático realizó labores de rastreo e inmersión. Tras intensos minutos de búsqueda e incertidumbre entre los pobladores, los socorristas lograron ubicar y rescatar los cuerpos sin vida.
Los restos mortales fueron llevados a la orilla y posteriormente entregados a las autoridades competentes para realizar los procedimientos legales correspondientes antes de ser entregados a sus consternados parientes.