Dantesco crimen en Colón: Sobrino mata a su tío y casi lo decapita

Un crimen aterrador ha sembrado el pánico y la consternación entre los pobladores del municipio de Santa Fe, en el departamento de Colón, luego de que un hombre muriera de forma violenta ayer miércoles, presuntamente a manos de su propio sobrino.
La víctima fue identificada como José Zúñiga, un hombre de la tercera edad.
De acuerdo con los informes preliminares, el atacante arremetió contra su tío con saña e incontenible violencia utilizando un arma blanca tipo hacha. El ataque fue tal que la víctima quedó al borde de la decapitación.
El horrendo suceso ha causado un profundo impacto entre los vecinos de la comunidad, no solo por la extrema brutalidad con la que se cometió el homicidio, sino también por tratarse de una sangrienta tragedia familiar.
Miembros de la Policía Nacional se desplazaron al sector para resguardar la escena e iniciar con las primeras indagaciones que permitan esclarecer el móvil de los hechos, así como dar con el paradero del presunto agresor, quien huyó de la escena tras perpetrar el ataque.
Por su parte, Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver conforme a la ley.