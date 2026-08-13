Dantesco crimen en Colón: Sobrino mata a su tío y casi lo decapita

Colón

Un crimen aterrador ha sembrado el pánico y la consternación entre los pobladores del municipio de Santa Fe, en el departamento de Colón, luego de que un hombre muriera de forma violenta ayer miércoles, presuntamente a manos de su propio sobrino.

La víctima fue identificada como José Zúñiga, un hombre de la tercera edad.

De acuerdo con los informes preliminares, el atacante arremetió contra su tío con saña e incontenible violencia utilizando un arma blanca tipo hacha. El ataque fue tal que la víctima quedó al borde de la decapitación.