Capturan a hondureño que se llevó como pareja a una niña de 11 años en Sonaguera, Colón

Un hombre de 25 años fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) por suponerlo responsable del delito de abuso sexual agravado contra una niña de 11 años, en Sonaguera, Colón.
El detenido fue identificado por las autoridades como Nolvin López Nataren, quien fue localizado en la aldea San Lorencito, en ese municipio, donde también fue encontrada la menor.
La captura se originó luego de la denuncia presentada por la madre de la niña, quien informó que su hija llevaba dos días desaparecida. Tras activar los protocolos de búsqueda, los investigadores lograron ubicarla.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la menor habría sido llevada hasta la vivienda del ahora detenido. Al momento de ser requerido por los agentes policiales, el joven no opuso resistencia.
Al ser abordado por medios de comunicación, López Nataren aseguró que la niña lo acompañó por su propia voluntad y negó haberle causado daño físico durante el tiempo que permanecieron juntos.
Sin embargo, el propio joven reconoció que permitió que la menor se fuera con él pese a conocer su edad. Las autoridades aclararon que, por tratarse de una niña, su supuesto consentimiento no tiene validez legal.
La Policía informó que el detenido fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público para que enfrente el proceso correspondiente por el delito que se le atribuye. Será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica.
Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias del caso. Las evaluaciones forenses y las demás pruebas serán incorporadas a la investigación para establecer qué ocurrió durante los dos días en que la menor permaneció fuera de su hogar.