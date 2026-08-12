Capturan a hondureño que se llevó como pareja a una niña de 11 años en Sonaguera, Colón

Colón, Honduras

Un hombre de 25 años fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) por suponerlo responsable del delito de abuso sexual agravado contra una niña de 11 años, en Sonaguera, Colón.

El detenido fue identificado por las autoridades como Nolvin López Nataren, quien fue localizado en la aldea San Lorencito, en ese municipio, donde también fue encontrada la menor. La captura se originó luego de la denuncia presentada por la madre de la niña, quien informó que su hija llevaba dos días desaparecida. Tras activar los protocolos de búsqueda, los investigadores lograron ubicarla. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la menor habría sido llevada hasta la vivienda del ahora detenido. Al momento de ser requerido por los agentes policiales, el joven no opuso resistencia.