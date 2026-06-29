200 mil dólares y 150 paquetes de cocaína decomisan a mujeres en camioneta en Choluteca

Dos mujeres hondureñas fueron detenidas la mañana de este lunes en posesión de 2,000 dólares en efectivo, un vehículo y más de 150 paquetes de supuesta cocaína durante una operación policial en el sector de Namasigüe, Choluteca.
La acción fue ejecutada por funcionarios de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), mediante las unidades GOET y GRIA, en una persecución sobre la carretera CA-3.
Las detenidas fueron identificadas como Anyi Yariela Mejía Interiano, de 28 años, comerciante originaria de Florida, Copán y residente en Tegucigalpa; y Gloria Rita Interiano Melgar, de 51 años, ama de casa originaria de San Antonio, Copán.
De acuerdo con el informe policial, ambas son sospechosas del delito de tráfico ilícito de drogas agravado en perjuicio de la salud pública.
Durante el operativo se decomisó un vehículo tipo camioneta Ford Explorer XLT, color corinto perlado, en el que se transportaban las sospechosas.
En el automotor también fue localizado un menor de edad, quien fue remitido al Sistema de Atención a la Niñez y Familia (SENAF), al no contar con familiares cercanos en la zona.
Asimismo, en la inspección del vehículo se encontraron 154 paquetes rectangulares con supuesta cocaína.
Las autoridades también decomisaron dos teléfonos celulares, uno iPhone de color blanco y otro Redmi color morado, además del dinero en efectivo.
El operativo se realizó a la altura de la aldea Namasigüe, sobre la carretera CA-3, como parte de acciones de combate al narcotráfico en la zona sur del país.
Las detenidas fueron trasladadas a Tegucigalpa para continuar con el proceso legal correspondiente conforme a ley.
Las autoridades confirmaron que ambas mujeres no presentaban golpes ni lesiones al momento de su captura.