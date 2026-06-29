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200 mil dólares y 150 paquetes de cocaína decomisan a mujeres en camioneta en Choluteca

Dos mujeres fueron detenidas en Namasigüe, Choluteca, con 154 paquetes de supuesta cocaína, 2,000 dólares en efectivo y un vehículo durante una persecución policial

200 mil dólares y 150 paquetes de cocaína decomisan a mujeres en camioneta en Choluteca
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Dos mujeres hondureñas fueron detenidas la mañana de este lunes en posesión de 2,000 dólares en efectivo, un vehículo y más de 150 paquetes de supuesta cocaína durante una operación policial en el sector de Namasigüe, Choluteca.
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La acción fue ejecutada por funcionarios de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), mediante las unidades GOET y GRIA, en una persecución sobre la carretera CA-3.
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Las detenidas fueron identificadas como Anyi Yariela Mejía Interiano, de 28 años, comerciante originaria de Florida, Copán y residente en Tegucigalpa; y Gloria Rita Interiano Melgar, de 51 años, ama de casa originaria de San Antonio, Copán.
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De acuerdo con el informe policial, ambas son sospechosas del delito de tráfico ilícito de drogas agravado en perjuicio de la salud pública.
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Durante el operativo se decomisó un vehículo tipo camioneta Ford Explorer XLT, color corinto perlado, en el que se transportaban las sospechosas.
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En el automotor también fue localizado un menor de edad, quien fue remitido al Sistema de Atención a la Niñez y Familia (SENAF), al no contar con familiares cercanos en la zona.
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Asimismo, en la inspección del vehículo se encontraron 154 paquetes rectangulares con supuesta cocaína.
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Las autoridades también decomisaron dos teléfonos celulares, uno iPhone de color blanco y otro Redmi color morado, además del dinero en efectivo.
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El operativo se realizó a la altura de la aldea Namasigüe, sobre la carretera CA-3, como parte de acciones de combate al narcotráfico en la zona sur del país.
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Las detenidas fueron trasladadas a Tegucigalpa para continuar con el proceso legal correspondiente conforme a ley.
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Las autoridades confirmaron que ambas mujeres no presentaban golpes ni lesiones al momento de su captura.
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