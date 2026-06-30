Asesinan a pareja dentro de su casa en Dulce Nombre de Culmí, Olancho

Olancho, Honduras

Un nuevo hecho violento se registró este martes en el municipio de Dulce Nombre de Culmí , donde una pareja fue asesinada dentro de su vivienda ubicada en el barrio Buenos Aires.

Las víctimas fueron identificadas de forma preliminar como Ronald Banegas, de 35 años, y su compañera de hogar, Idalia Amador Cardona.

De acuerdo con las primeras informaciones, ambos se encontraban en el interior de su casa cuando varios sujetos fuertemente armados llegaron al lugar e irrumpieron violentamente en el inmueble.

Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones contra la pareja, provocándoles la muerte de manera inmediata dentro de la vivienda.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó la movilización de agentes policiales hasta la escena del crimen.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron los cuerpos sin vida en diferentes áreas del inmueble, con evidentes impactos de bala y rastros de violencia.

De manera preliminar, se conoció que Ronald Banegas habría regresado recientemente al país tras haber sido deportado de Estados Unidos, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.

Agentes de investigación acordonaron la zona para recolectar indicios que permitan establecer el móvil del doble homicidio y dar con los responsables del ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas, mientras el caso continúa bajo investigación en el departamento de Olancho.