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¿Habrá vacaciones en julio en Cortés? Esta es la fecha del receso escolar de medio año

La pausa académica se llevará a cabo una vez concluidos los exámenes parciales de junio y beneficiará a miles de estudiantes, docentes y miembros del personal administrativo

  • Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 15:33 -
  • Laura Amaya
¿Habrá vacaciones en julio en Cortés? Esta es la fecha del receso escolar de medio año

Miles de estudiantes de los centros educativos públicos y privados del departamento de Cortés disfrutarán del receso escolar de medio año.

 Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

Los estudiantes de los centros educativos públicos y privados del departamento de Cortés disfrutarán del receso escolar de medio año del 13 al 17 de julio, de acuerdo con el calendario escolar 2026 establecido por la Secretaría de Educación.

La pausa académica se llevará a cabo una vez concluidos los exámenes parciales de junio y beneficiará a miles de estudiantes, docentes y miembros del personal administrativo de los 12 municipios del departamento.

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Las autoridades educativas informaron que, al finalizar la semana de descanso, las clases se reanudarán conforme al calendario escolar para dar continuidad al desarrollo de los contenidos del segundo semestre del año lectivo.

Un descanso para retomar el segundo semestre.

Un descanso para retomar el segundo semestre.

 (Foto: LA PRENSA)

El receso de medio año forma parte de la planificación oficial del sistema educativo hondureño y tiene como objetivo favorecer el descanso y el bienestar de la comunidad educativa tras varios meses de actividades continuas.

Además de contribuir a la recuperación física y emocional de estudiantes y docentes, este periodo también será aprovechado por los centros educativos para realizar labores de planificación y organización de las actividades académicas programadas para el resto del año.

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Las autoridades recordaron que este descanso está contemplado en el calendario escolar 2026 y no representa una suspensión extraordinaria de clases, sino una pausa programada para favorecer un proceso de enseñanza y aprendizaje más equilibrado.

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Redacción web
Laura Amaya

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