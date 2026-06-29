Arzobispo de San Pedro Sula le pide al gobierno "que se ponga las pilas", en misa a San Pedro Apóstol

San Pedro Sula

La Iglesia Católica celebró la solemnidad de San Pedro Apóstol, patrono de San Pedro Sula, con una eucaristía solemne en la Catedral Metropolitana, donde autoridades eclesiásticas aprovecharon la ocasión para hacer un llamado a fortalecer la unidad del país y a priorizar la salud, la educación y la seguridad como pilares para el desarrollo de Honduras. La ceremonia reunió a cientos de fieles, representantes de la sociedad civil y autoridades locales en el marco de los 490 años de fundación de la capital industrial.

Durante la homilía se recordó el legado de fe, servicio y compromiso de San Pedro, considerado el primer apóstol y uno de los principales pilares de la Iglesia Católica, invitando a los hondureños a vivir con esperanza, solidaridad y fraternidad.

Al concluir la celebración, el arzobispo de San Pedro Sula, monseñor Michael Lenihan, instó a las autoridades a redoblar esfuerzos para atender las principales necesidades de la población. Aunque aclaró que no se considera la persona más indicada para evaluar la situación del país debido a que permaneció tres meses fuera de Honduras, señaló que percibe una creciente exigencia ciudadana hacia el Gobierno. "No soy la persona más indicada para hablar de la situación del país en este momento. Tengo tres meses de estar fuera, pero de lo que escucho, la gente está exigiendo más y más del gobierno actual. Como se dice, que se ponga las pilas", manifestó. El líder religioso expresó su preocupación por la persistencia de la pobreza, la inseguridad y las deficiencias en el sistema de salud, especialmente por el desabastecimiento de medicamentos en hospitales y centros asistenciales.

"La Iglesia Católica siempre anima a los gobernantes para que trabajen por el bien común, no por el bien individual. Esperamos que también ayuden a aliviar el sufrimiento de este pueblo, porque la pobreza sigue, la inseguridad sigue y sigue faltando medicina en el sistema de salud", afirmó. "Un país se juzga por su sistema de salud y por su sistema de educación. Esas son prioridades, junto con la seguridad para que las personas puedan trabajar y vivir sin miedo", señaló.

"Roma no fue construida en un día. Tenemos que ir construyendo poco a poco una nueva Honduras. Creo que hay voluntad de parte del gobierno, pero el tiempo dirá si cumplirán lo que han prometido", expresó. Por su parte, el nuncio apostólico en Honduras, monseñor Simón Bolívar Sánchez Carrión, representante del papa León XIV, felicitó a los sampedranos por el aniversario de la ciudad y exhortó a fortalecer la unidad como camino para alcanzar el bien común. "En el día de su santo patrón están celebrando 490 años de fundación de esta noble ciudad. Llegó a cada uno de ustedes con un mensaje de esperanza y de unidad", expresó. El representante de la Santa Sede aclaró que su llamado no responde a divisiones dentro de la Iglesia, sino a la necesidad de que todos trabajen unidos desde la familia, la comunidad y la sociedad. "El llamado a la unidad es para que todos trabajemos juntos, porque solamente unidos podemos caminar y conseguir objetivos que vayan en beneficio de todos nosotros", manifestó. Sánchez Carrión subrayó que la unidad comienza en el hogar, donde deben fortalecerse los lazos entre esposos, padres e hijos para construir una sociedad más solidaria y comprometida con el bienestar común.