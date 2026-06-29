Motociclista de 18 años muere al chocar contra una rastra en El Porvenir

El Porvenir, Atlántida

Un joven de 18 años perdió la vida la noche del domingo tras impactar la motocicleta que conducía contra una rastra en la comunidad de Caracas, municipio de El Porvenir, departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada como Gustavo de Jesús Cardoza Mencía, quien murió de manera inmediata debido a la fuerza del impacto.