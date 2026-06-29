Motociclista de 18 años muere al chocar contra una rastra en El Porvenir

Un joven de 18 años perdió la vida la noche del domingo tras impactar la motocicleta que conducía contra una rastra en la comunidad de Caracas, municipio de El Porvenir, departamento de Atlántida.
La víctima fue identificada como Gustavo de Jesús Cardoza Mencía, quien murió de manera inmediata debido a la fuerza del impacto.
Al lugar del accidente llegaron miembros de la Cruz Roja Hondureña y agentes de las autoridades locales, quienes intentaron brindarle asistencia; sin embargo, confirmaron que el joven ya no tenía signos vitales.
¿Qué se sabe del accidente?
Según detalló el portavoz de la Unidad Departamental de Prevención Número Uno (UDEP-1), Hermelo Madrid, el accidente ocurrió durante la noche del domingo en una vía del sector, cuando el motociclista impactó contra un vehículo pesado tipo rastra que circulaba en la zona.
La rastra involucrada, con placas TCJ-9936, era conducida por Raúl Rubilio Fúnez Guifarro, quien fue retenido por las autoridades mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.