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Los últimos minutos de Darling Hércules: murió tras ser mordida por una barba amarilla

Darling Hércules murió tras ser mordida por una serpiente barba amarilla en Choloma. Así ocurrió la tragedia

Los últimos minutos de Darling Hércules: murió tras ser mordida por una barba amarilla
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La tranquilidad de la aldea La Jutosa, en el municipio de Choloma, Cortés, se vio interrumpida por una tragedia que enlutó a la familia Hércules y a toda una comunidad.

 Foto: redes sociales / cortesía
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Darling Hércules, una joven madre de tres hijos, perdió la vida el pasado viernes tras ser mordida por una serpiente barba amarilla. Su fallecimiento causó un fuerte impacto durante el fin de semana.
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De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.
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Tras la mordedura, familiares y vecinos reaccionaron de inmediato para intentar brindarle ayuda y trasladarla a un centro asistencial.
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Los esfuerzos por salvarle la vida se realizaron contrarreloj, mientras el veneno avanzaba y complicaba rápidamente su estado de salud.
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Pese a los intentos por recibir atención médica, Darling no logró sobrevivir a las consecuencias de la mordedura.
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Hasta el momento, las autoridades no han ampliado detalles sobre el lugar exacto donde ocurrió el incidente ni sobre el tiempo que transcurrió entre el ataque y el traslado de la víctima.
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La noticia ha causado consternación entre los habitantes de La Jutosa, quienes recuerdan a Darling como una joven dedicada a su familia.
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Su fallecimiento dejó en la orfandad a tres menores de edad, quienes ahora enfrentan la pérdida de su madre.
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A través de mensajes en redes sociales, familiares, amigos y vecinos expresaron sus condolencias y solidaridad con los seres queridos de la víctima.
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El caso también vuelve a poner en evidencia los riesgos que representan las mordeduras de serpientes en zonas rurales del país, especialmente cuando el acceso a atención médica especializada puede retrasarse.
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En redes sociales continúan las muestras de pesar por la muerte de Darling Hércules. "Te voy a extrañar, querida amiga", escribió una conocida en Facebook tras conocer la noticia de su fallecimiento.
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