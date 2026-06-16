Identifican a los dos muertos de accidentes en El Porvenir, Atlántida

El Porvenir, Atlántida

El primer percance se registró cuando un vehículo propiedad del Estado colisionó con un automotor particular en el que se transportaba Lorena Suyapa Munguía Santos, de 58 años.

Como Lorena Suyapa Munguía Santos de y Santos Saúl Padilla fueron identificadas las dos personas que perdieron la vida este martes en una trágica jornada marcada por accidentes de tránsito en la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de El Pino, en el municipio de El Porvenir, Atlántida.

Tras el fuerte impacto, la mujer resultó gravemente herida y fue auxiliada por miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes la trasladaron de emergencia al hospital de La Ceiba.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos por estabilizarla, Munguía Santos falleció minutos después de ingresar al centro asistencial. En este mismo accidente también se reportaron varias personas lesionadas.

Horas más tarde, en el mismo tramo de la carretera CA-13, se produjo un segundo accidente fatal, esta vez una colisión frontal entre una camioneta Honda CRV, conducida por una mujer, y un vehículo tipo paila, marca Nissan Frontier, color negro.

La víctima mortal fue identificada como Santos Saúl Padilla, de 70 años, quien quedó atrapado entre el amasijo de hierro en que se convirtió la cabina de su vehículo tras el fuerte impacto. Equipos de rescate llegaron rápidamente al lugar, pero confirmaron que Padilla ya no presentaba signos vitales.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se presentaron en ambos escenarios para iniciar las investigaciones y determinar las causas exactas de estos fatales accidentes que enlutan a familias atlántidas.