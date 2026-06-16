Dos muertos dejan accidentes en El Porvenir, Atlántida

Atlántida, Honduras

Una jornada trágica se registró este martes en el departamento de Atlántida, donde dos accidentes de tránsito ocurridos en la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de El Pino, municipio de El Porvenir, dejaron dos personas fallecidas y varios heridos.

El primer percance se produjo cuando un vehículo propiedad del Estado colisionó con un automóvil particular en el que se transportaba Lorena Suyapa Munguía Santos, de 58 años. A causa del fuerte impacto, la mujer sufrió graves lesiones y fue auxiliada por elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes la trasladaron de emergencia al Hospital General Atlántida, en La Ceiba. Pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, Munguía Santos falleció poco después de ingresar al centro asistencial. En este mismo accidente también se reportaron varias personas lesionadas.

Segundo accidente fatal