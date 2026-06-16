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Dos muertos dejan accidentes en El Porvenir, Atlántida

Dos accidentes ocurridos con pocas horas de diferencia en la CA-13, a la altura de El Pino, Atlántida, dejaron dos personas fallecidas y varios heridos.

Dos muertos dejan accidentes en El Porvenir, Atlántida
Atlántida, Honduras

Una jornada trágica se registró este martes en el departamento de Atlántida, donde dos accidentes de tránsito ocurridos en la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de El Pino, municipio de El Porvenir, dejaron dos personas fallecidas y varios heridos.

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El primer percance se produjo cuando un vehículo propiedad del Estado colisionó con un automóvil particular en el que se transportaba Lorena Suyapa Munguía Santos, de 58 años.

A causa del fuerte impacto, la mujer sufrió graves lesiones y fue auxiliada por elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes la trasladaron de emergencia al Hospital General Atlántida, en La Ceiba.

Pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, Munguía Santos falleció poco después de ingresar al centro asistencial. En este mismo accidente también se reportaron varias personas lesionadas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia y auxiliaron a los heridos tras uno de los accidentes registrados en la carretera CA-13, en el sector de El Pino, Atlántida.

Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia y auxiliaron a los heridos tras uno de los accidentes registrados en la carretera CA-13, en el sector de El Pino, Atlántida.

Segundo accidente fatal

Horas más tarde, en el mismo corredor vial, se registró un segundo accidente fatal que volvió a enlutar a familias atlántidas.

El hecho involucró una camioneta Honda CR-V, conducida por una mujer, y una paila Nissan Frontier de color negro, que impactaron de frente por causas que aún son investigadas.

La víctima mortal fue identificada como Santos Saúl Padilla, de 70 años, quien quedó atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina de su vehículo tras la colisión.

Equipos de rescate acudieron rápidamente a la escena; sin embargo, el adulto mayor murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas en el impacto.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron a ambos escenarios para realizar las investigaciones correspondientes y establecer las causas de los accidentes.

Los dos hechos han generado consternación entre los pobladores de la zona y vuelven a poner sobre la mesa la preocupación por los constantes percances viales que se registran en la carretera CA-13.

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Redacción La Prensa
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