Seis muertos dejan accidentes de tránsito el fin de semana

San Pedro Sula, Honduras

Al menos seis personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas en una serie de accidentes de tránsito ocurridos durante el fin de semana.

La tragedia más grave se registró la madrugada del sábado en el bulevar que comunica Puerto Cortés con San Pedro Sula, donde tres hombres fallecieron luego de que el vehículo en el que se transportaban perdiera el control y se estrellara contra un muro a un costado de la carretera.

Las víctimas fueron identificadas como José Luis Torres, conductor del automóvil; Samir Guevara Banegas y Juan Carlos Guevara, quienes viajaban como pasajeros.

Según datos preliminares, el automóvil habría dado varias vueltas antes del fuerte impacto que les provocó la muerte de manera instantánea.