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Seis muertos dejan accidentes de tránsito el fin de semana

Sospechan que la imprudencia y velocidad son las causas de las tragedias que volvieron a teñir de sangre las carreteras del país

Seis muertos dejan accidentes de tránsito el fin de semana

En este carro se conducían los tres hombres que perecieron al chocar contra un muro en carretera de Puerto Cortés.

San Pedro Sula, Honduras

Al menos seis personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas en una serie de accidentes de tránsito ocurridos durante el fin de semana.

La tragedia más grave se registró la madrugada del sábado en el bulevar que comunica Puerto Cortés con San Pedro Sula, donde tres hombres fallecieron luego de que el vehículo en el que se transportaban perdiera el control y se estrellara contra un muro a un costado de la carretera.

Las víctimas fueron identificadas como José Luis Torres, conductor del automóvil; Samir Guevara Banegas y Juan Carlos Guevara, quienes viajaban como pasajeros.

Según datos preliminares, el automóvil habría dado varias vueltas antes del fuerte impacto que les provocó la muerte de manera instantánea.

Identifican a los muertos y heridos del accidente en La Campana, Puerto Cortés

En otro hecho, un menor de edad identificado como Lian Orellana falleció en un accidente en la carretera CA-5, a la altura de la recta de Yojoa.

El niño viajaba junto con sus padres en una motocicleta cuando impactaron contra otro vehículo. Los adultos sobrevivieron y fueron trasladados a un hospital.

Mientras tanto, en la aldea Arcilaca, Gracias, Lempira, una colisión entre dos motocicletas cobró la vida de Ricardo Arnaldo Aguilar, de 28 años, y Christopher Mejía Miranda, de 16.

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Redacción La Prensa
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