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Identifican a los muertos y heridos del accidente en La Campana, Puerto Cortés

Tres hombres perdieron la vida y dos mujeres fueron llevadas de emergencia a un centro asistencial

Identifican a los muertos y heridos del accidente en La Campana, Puerto Cortés
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Un fatídico accidente de tránsito cobró la vida de tres hombres y dejó a dos mujeres gravemente heridas la madrugada de este sábado en el sector de La Campana, sobre la carretera que conduce de Puerto Cortés hacia San Pedro Sula.
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De acuerdo con el informe preliminar, el vehículo en el que se transportaban las víctimas se salió de la calle por razones aún no esclarecidas, colisionando de manera frontal y violenta contra un muro a la orilla de la carretera.
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El automóvil Chevrolet Spark, de color amarillo y con placas HBN 9972, quedó con daños severos tras haber impactado contra el muro.
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Desafortunadamente, perdieron la vida de forma instantánea tres hombres que se transportaban en el vehículo. José Luis Torres, conductor; Samir Guevara y Juan Carlos Guevara Muñoz.
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Por su parte, las dos mujeres con heridas de gravedad responden a los nombres de Cindy López y Belkis Romero.

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Al lugar se desplazaron cuerpos de socorro para brindarles los primeros auxilios y, debido a la delicadeza de sus lesiones, fueron trasladadas de emergencia hacia un centro asistencial.
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Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se hicieron presentes al lugar del siniestro para acordonar el área y comenzar con las investigaciones correspondientes que permitan determinar qué originó esta nueva tragedia vial que enluta a familias hondureñas.
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Distintos medios de comunicación de Puerto Cortés y ciudadanos en las redes sociales identificaron a las víctimas, lamentando profundamente lo ocurrido.

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Se presume que dos de los tres hombres fallecidos eran tío y sobrino; no obstante, esta versión está pendiente de ser confirmada por sus familiares.
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Los accidentes de tránsito continúan posicionándose como la segunda causa de muerte violenta en Honduras, siendo superados únicamente por los homicidios. En la imagen, otra de las víctimas mortales.

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