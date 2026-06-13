Identifican a los muertos y heridos del accidente en La Campana, Puerto Cortés

Un fatídico accidente de tránsito cobró la vida de tres hombres y dejó a dos mujeres gravemente heridas la madrugada de este sábado en el sector de La Campana, sobre la carretera que conduce de Puerto Cortés hacia San Pedro Sula.
De acuerdo con el informe preliminar, el vehículo en el que se transportaban las víctimas se salió de la calle por razones aún no esclarecidas, colisionando de manera frontal y violenta contra un muro a la orilla de la carretera.
El automóvil Chevrolet Spark, de color amarillo y con placas HBN 9972, quedó con daños severos tras haber impactado contra el muro.
Desafortunadamente, perdieron la vida de forma instantánea tres hombres que se transportaban en el vehículo. José Luis Torres, conductor; Samir Guevara y Juan Carlos Guevara Muñoz.
Por su parte, las dos mujeres con heridas de gravedad responden a los nombres de Cindy López y Belkis Romero.
Al lugar se desplazaron cuerpos de socorro para brindarles los primeros auxilios y, debido a la delicadeza de sus lesiones, fueron trasladadas de emergencia hacia un centro asistencial.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se hicieron presentes al lugar del siniestro para acordonar el área y comenzar con las investigaciones correspondientes que permitan determinar qué originó esta nueva tragedia vial que enluta a familias hondureñas.
Distintos medios de comunicación de Puerto Cortés y ciudadanos en las redes sociales identificaron a las víctimas, lamentando profundamente lo ocurrido.
Se presume que dos de los tres hombres fallecidos eran tío y sobrino; no obstante, esta versión está pendiente de ser confirmada por sus familiares.
Los accidentes de tránsito continúan posicionándose como la segunda causa de muerte violenta en Honduras, siendo superados únicamente por los homicidios. En la imagen, otra de las víctimas mortales.