Madre de Michelle Argueta clama justicia tras asesinato de la adolescente en Los Pinos

Tegucigalpa, Honduras

Entre el dolor y la indignación, la madre de Michelle Argueta , la adolescente de 16 años hallada muerta en la colonia Los Pinos de la capital, pidió justicia para su hija y exigió que los responsables del crimen sean capturados y castigados.

A través de sus redes sociales, la acongojada madre ede Michelle Argueta compartió una fotografía de la menor acompañada de un lazo negro de luto y un mensaje en el que expresó el profundo dolor que atraviesa la familia. “Eso espero, que la muerte de mi hija no quede impune, que agarren a los que le hicieron eso porque en este país no estamos seguros. Me arrebataron a mi niña, lo que amaba con todo mi corazón”, escribió.

El crimen de Michelle Argueta ha provocado conmoción entre la población. La adolescente fue encontrada sin vida la madrugada del sábado 13 de junio en el sector B de la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa. Según el reporte preliminar de las autoridades, la menor tenía las manos atadas, presentaba signos de violencia y al menos 15 impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

Vecinos del sector relataron haber escuchado una ráfaga de disparos alrededor de las 2:00 de la madrugada. Horas después, se percataron de la escena que alertó a las autoridades. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar tras recibir una llamada al sistema de emergencias 911, acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes.