Tiktoker y su novio habrían sido asesinados por su vínculo con la MS-13: Policía

Tres personas perdieron la vida la noche del sábado durante un hecho violento registrado en la colonia Saturno, sector Villeda Morales de San Pedro Sula. Entre las víctimas está una joven identificada como Jensy Yulieth Leiva Romero. Las víctimas, además de Leiva, fueron identificadas como Brayan Briones García, a quien la Policía también vincula con el crimen organizado, y Joshua Bautista.
Según la información recopilada en la escena, las víctimas se encontraban en una galera donde funciona un taller de reparación de motocicletas cuando, alrededor de las 7:30 de la noche, varios individuos que se movilizaban en una camioneta negra llegaron al lugar y dispararon contra las personas que estaban en el sitio.
Luego del ataque, los responsables huyeron. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona para acordonar la escena y comenzar las diligencias investigativas orientadas a esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la identidad de los responsables.
Horas más tarde, se conoció que la joven ultimada en el hecho sicarial era popular en redes sociales. Leiva tenía en sus cuentas en TikTok e Instagram miles de seguidores que compartían sus contenidos. En TikTok, Jensy Leiva tenía más de 51,000 seguidores.
La muerte de Jensy Leiva ha causado que sus seguidores comenten sus últimos videos lamentando lo ocurrido. Algunos de los comentarios dejados en sus publicaciones expresan incredulidad. "¿Cómo? No puede ser, nena. Descansa en paz", es uno de los comentarios dejados en sus últimos videos. "No puedo creerlo. Se le va a extrañar mucho a Jensy", escribió otro usuario. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el triple crimen.
"Esto podría ser una pugna relacionada con el tráfico de estupefacientes. Es una investigación en curso", amploó. En este taller ocurrió el ataque armado.
Alejandro Valladares, portavoz de la Policía Nacional, detalló que la primera hipótesis apunta a una disputa territorial por tráfico de drogas en el sector en el que ocurrió el ataque armado. "Dos de ellos tendrían vinculación con la MS-13", dijo el portavoz.
La joven murió camino al Hospital Mario Catarino Rivas, informó el ente policial. "Estos jóvenes tendrían una vinculación con la MS-13. La joven y uno de los fallecidos", apuntó. "Una estructura rival estaría detrás de las muertes", extendió.
En sus videos, Leiva compartía rutinas diarias, estilo de vida y algunas reflexiones.