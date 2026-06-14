Tiktoker y su novio habrían sido asesinados por su vínculo con la MS-13: Policía

La muerte de Jensy Leiva ha causado que sus seguidores comenten sus últimos videos lamentando lo ocurrido. Algunos de los comentarios dejados en sus publicaciones expresan incredulidad. "¿Cómo? No puede ser, nena. Descansa en paz", es uno de los comentarios dejados en sus últimos videos. "No puedo creerlo. Se le va a extrañar mucho a Jensy", escribió otro usuario. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el triple crimen.