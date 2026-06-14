Madre muere al intentar salvar a su hijo tras descarga eléctrica en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió cuando Héctor Morales decidió realizar labores de mantenimiento en la propiedad familiar y cortar algunas ramas de árboles que sobresalían cerca de la vivienda.

Las víctimas fueron identificadas como María de la Cruz Cruz , de 66 años, y su hijo Héctor Francisco Morales Martínez , de 42, quienes fallecieron de manera instantánea luego de un accidente relacionado con una línea de alta tensión.

Una tragedia familiar sacudió este domingo a los habitantes de la colonia La Mololoa, en la capital hondureña, donde una madre y su hijo perdieron la vida tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaban trabajos de limpieza en los alrededores de su vivienda.

Según los reportes, el hombre buscaba eliminar ramas que representaban un riesgo para la estructura de la casa y para las personas que transitaban por la zona, especialmente durante las noches y en temporada de lluvias.

Sin embargo, mientras efectuaba el trabajo, habría hecho contacto accidentalmente con un cable de alta tensión oculto entre la vegetación, recibiendo una potente descarga eléctrica que lo dejó gravemente afectado en cuestión de segundos.

Al percatarse de lo ocurrido, su madre corrió para intentar auxiliarlo. En medio de la emergencia y sin conocer el peligro que aún representaba la corriente eléctrica, la mujer también fue alcanzada por la descarga.

Ambos quedaron tendidos en el suelo y murieron en el lugar antes de que pudieran recibir asistencia médica, según relataron vecinos del sector que presenciaron los momentos posteriores al accidente.

La tragedia generó conmoción entre familiares y residentes de la colonia La Mololoa, quienes describieron a las víctimas como personas trabajadoras y muy conocidas dentro de la comunidad.

En redes sociales comenzó a circular un video grabado tras el incidente, en el que se observa a madre e hijo tendidos en el suelo.

Equipos de emergencia y autoridades competentes llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar con precisión las circunstancias del accidente.