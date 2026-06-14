Bebé muere en accidente en la CA-5; otros dos jóvenes fallecen en Lempira

Tegucigalpa, Honduras

Al menos tres personas muertas, entre ellas un bebé, y varias más resultaron heridas en distintos accidentes de tránsito registrados durante las últimas horas en diferentes zonas del país, según reportes preliminares difundidos desde los lugares de los hechos. Uno de los incidentes ocurrió en la carretera CA-5, a la altura de la recta de Yojoa, entre los sectores de Yojoa y La Barca. De acuerdo con la información disponible, una pareja que se transportaba en una motocicleta junto a un menor de edad impactó contra otro vehículo.

La víctima mortal fue identificada como Lian Orellana, un menor de edad que viajaba con sus padres. Los dos adultos fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica, mientras que el cuerpo del menor permaneció en la escena a la espera de los procedimientos correspondientes de las autoridades. Las circunstancias que provocaron el accidente no han sido establecidas oficialmente. En otro hecho, las autoridades reportaron un accidente automovilístico en la aldea El Tablón, Francisco Morazán, donde estuvieron involucrados un taxi y una camioneta. De manera preliminar, se informó que seis personas resultaron heridas. Hasta el momento, no se ha determinado la causa del percance ni la posible responsabilidad de los conductores involucrados.

Por otra parte, un accidente registrado en la aldea Arcilaca, municipio de Gracias, Lempira, dejó dos personas fallecidas y una tercera gravemente herida. Según los reportes, una colisión entre dos motocicletas provocó la muerte de Ricardo Arnaldo Aguilar (de 28 años), originario de Belén, Lempira, y de Christopher Mejía Miranda (de 16), originario de la comunidad de Pinala, San Antonio, Gracias, Lempira. Asimismo, Darwin Amaya (de 26), resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, debido a la gravedad de sus lesiones.