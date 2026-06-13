Hallan muerta a Lilian Lobo en su apartamento en la colonia Canadá de Choloma

CHOLOMA, CORTÉS

La fallecida fue identificada como Lilian Johanna George Lobo, quien, de acuerdo con información preliminar, no presentaba signos vitales al momento de ser localizada.

El cuerpo sin vida de una joven fue encontrado durante la madrugada de este sábado en el interior de su apartamento ubicado en la colonia Canadá, en el municipio de Choloma, Cortés.

Hasta ahora, las autoridades no han determinado las causas del fallecimiento, por lo que el caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el deceso.

Al lugar se desplazaron fiscales de turno y personal de Medicina Forense, quienes realizaron el levantamiento cadavérico conforme a los procedimientos correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula, donde se le practicará la autopsia correspondiente para establecer la causa exacta de la muerte.

Las autoridades continúan desarrollando las diligencias investigativas relacionadas con este caso.

Se informó que la jovencita Lilian Johanna Lobo era originaria de la comunidad de La Laguna de La Capa, municipio de Yoro, departamento del mismo nombre.