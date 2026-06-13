Sicarios irrumpen en vivienda y matan a Ever Moreno en Dos Caminos

VILLANUEVA, CORTÉS

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue identificada como Ever Moreno , quien quedó sin vida dentro de su habitación tras un ataque armado.

Una persona fue asesinada la noche del viernes en la colonia La Unión, del sector de Dos Caminos, en el municipio de Villanueva, Cortés.

Hasta el momento, las autoridades policiales no han brindado detalles sobre cómo ocurrió el hecho ni sobre la identidad de los responsables.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y resguardar posibles indicios relacionados con el crimen.

Asimismo, equipos de investigación iniciaron las diligencias correspondientes con el fin de esclarecer las circunstancias en que se registró el asesinato y dar con el paradero de los responsables.

Las autoridades indicaron que, por ahora, no se ha determinado el móvil del crimen y se espera que en las próximas horas se brinde información adicional sobre el caso.