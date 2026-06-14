Tiktoker fue acribillada por sicarios a bordo de camioneta negra en SPS

Tres personas perdieron la vida la noche del sábado durante un hecho violento registrado en la colonia Saturno, sector Villeda Morales de San Pedro Sula. Entre las víctimas está una joven identificada como Jensy Yulieth Leiva Romero.
De manera preliminar, las víctimas, además de Leiva, fueron identificadas como Jhosua Bautista, de 23 años, y Brayan.
Según la información recopilada en la escena, las víctimas se encontraban en una galera donde funciona un taller de reparación de motocicletas cuando, alrededor de las 7:30 de la noche, varios individuos que se movilizaban en una camioneta negra llegaron al lugar y dispararon contra las personas que estaban en el sitio.
Luego del ataque, los responsables huyeron. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona para acordonar la escena y comenzar las diligencias investigativas orientadas a esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la identidad de los responsables.
Horas más tarde, se conoció que la joven ultimada en el hecho sicarial era popular en redes sociales. Leiva tenía en sus cuentas en TikTok e Instagram miles de seguidores que compartían sus contenidos.
En TikTok, Jensy Leiva tenía más de 51,000 seguidores. En sus videos, Leiva compartía rutinas diarias, estilo de vida y algunas reflexiones.
La muerte de Jensy Leiva ha causado que sus seguidores comenten sus últimos videos lamentando lo ocurrido. Algunos de los comentarios dejados en sus publicaciones expresan incredulidad.
"¿Cómo? No puede ser, nena. Descansa en paz", es uno de los comentarios dejados en sus últimos videos. "No puedo creerlo. Se le va a extrañar mucho a Jensy", escribió otro usuario.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con este caso ni han establecido el posible móvil del ataque.