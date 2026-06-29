57 mujeres se gradúan como bachilleres en Ciudad Mujer

San Pedro Sula

La perseverancia y el deseo de salir adelante quedaron reflejados este fin de semana con la graduación de 57 mujeres que culminaron sus estudios de Bachiller en Ciencias y Humanidades a través del programa educativo del Centro Educativo Gubernamental Integral de Ciudad Mujer, en las sedes de San Pedro Sula y Choloma. Las nuevas bachilleres, de distintas edades, historias de vida y condiciones sociales, recibieron su título tras vencer diversos obstáculos personales, familiares y económicos, convirtiéndose en un ejemplo de superación y de que nunca es tarde para retomar los estudios y alcanzar una meta académica.

La ceremonia estuvo marcada por momentos de emoción, ya que detrás de cada diploma hay años de esfuerzo, sacrificio y compromiso. Para muchas de las graduadas, obtener este título representa una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida, acceder a nuevas oportunidades laborales y continuar con su formación profesional.

Durante el acto de graduación, la delegada presidencial, Welsy Vásquez, felicitó a las egresadas por su dedicación y las animó a seguir preparándose académicamente. "Este es solo el comienzo hacia la vida universitaria", expresó la funcionaria, al tiempo que destacó que la educación es una herramienta que transforma vidas y abre nuevas oportunidades para las mujeres, expreso.

Las autoridades de Ciudad Mujer también informaron que las inscripciones permanecen abiertas para aquellas mujeres que deseen concluir sus estudios de educación media, reiterando que el programa está dirigido a brindar oportunidades educativas sin importar la edad o las circunstancias de cada participante.