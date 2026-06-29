Hallan sin vida a un hombre en La Ceibita, Tocoa

Tocoa, Honduras

Un hombre identificado como José Heriberto Cruz Oliva fue encontrado sin vida este lunes en una calle de La Ceibita, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

El hallazgo fue realizado por personas que transitaban por la zona, quienes alertaron a las autoridades al encontrar el cuerpo tendido en la vía pública.

De acuerdo con información preliminar, la víctima habría fallecido a causa de múltiples heridas con arma blanca, tipo machete. Sin embargo, serán las autoridades quienes determinen las circunstancias exactas del hecho.