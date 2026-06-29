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Hallan sin vida a un hombre en La Ceibita, Tocoa

José Heriberto Cruz Oliva fue hallado sin vida en La Ceibita, Tocoa, Colón. Se investiga si el ataque fue hecho con arma blanca tipo machete

Hallan sin vida a un hombre en La Ceibita, Tocoa

El hallazgo fue realizado por personas que transitaban por este sector.

 Foto: Cortesía
Tocoa, Honduras

Un hombre identificado como José Heriberto Cruz Oliva fue encontrado sin vida este lunes en una calle de La Ceibita, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

El hallazgo fue realizado por personas que transitaban por la zona, quienes alertaron a las autoridades al encontrar el cuerpo tendido en la vía pública.

De acuerdo con información preliminar, la víctima habría fallecido a causa de múltiples heridas con arma blanca, tipo machete. Sin embargo, serán las autoridades quienes determinen las circunstancias exactas del hecho.

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Antes de la llegada de los entes de investigación, familiares trasladaron el cuerpo hasta su vivienda ubicada en la colonia Ceibita Arriba.

Posteriormente, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal de Medicina Forense se presentaron a la vivienda para realizar las diligencias del caso.

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Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni se ha establecido un posible móvil del crimen.

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Redacción La Prensa
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