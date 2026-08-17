Sergio Busquets vuelve al Barça tres años después: este será su nuevo cargo

Barcelona, España.

El excentrocampista del Barcelona Sergio Busquets se ha incorporado al Barça Atlètic como técnico asistente del equipo de trabajo de Juliano Belletti , según informó este lunes la entidad azulgrana.

De esta manera, Busquets regresa al club tres años después de poner punto final a su etapa como jugador del primer equipo, en el que estuvo quince temporadas; momento en el que emprendió una última aventura de dos años y medio en el Inter de Miami, en el que coincidió con los exbarcelonistas Lionel Messi , Luis Suárez, Jordi Alba y Javier Mascherano (este como técnico), y después se retiró.

Con 722 partidos con la camiseta azulgrana, Busquets es el tercer jugador con más participaciones de la historia del club. Eso, unido a sus 32 títulos (9 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes), lo convierten en una de las grandes leyendas del Barça.

Ahora, el exinternacional español -con la Roja conquistó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012- vuelve a casa para aportar su experiencia y conocimientos futbolísticos en el filial azulgrana mientras completa el curso de entrenador.