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Sergio Busquets vuelve al Barça tres años después: este será su nuevo cargo

El exfutbolista de 38 años regresa a casa mientras termina su curso de entrenador y estará apoyando en las inferiores.

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 08:37 -
  • Agencia EFE
Sergio Busquets vuelve al Barça tres años después: este será su nuevo cargo

Sergio Busquets será uno de los asistentes de Juliano Belletti en el Barça Atlètic. FOTO del barca.
Barcelona, España.

El excentrocampista del Barcelona Sergio Busquets se ha incorporado al Barça Atlètic como técnico asistente del equipo de trabajo de Juliano Belletti, según informó este lunes la entidad azulgrana.

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De esta manera, Busquets regresa al club tres años después de poner punto final a su etapa como jugador del primer equipo, en el que estuvo quince temporadas; momento en el que emprendió una última aventura de dos años y medio en el Inter de Miami, en el que coincidió con los exbarcelonistas Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Javier Mascherano (este como técnico), y después se retiró.

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Con 722 partidos con la camiseta azulgrana, Busquets es el tercer jugador con más participaciones de la historia del club. Eso, unido a sus 32 títulos (9 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes), lo convierten en una de las grandes leyendas del Barça.

Ahora, el exinternacional español -con la Roja conquistó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012- vuelve a casa para aportar su experiencia y conocimientos futbolísticos en el filial azulgrana mientras completa el curso de entrenador.

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Agencia EFE
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