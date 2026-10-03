Lluvias continuarán hasta la medianoche en varias zonas de Honduras

La noche de este sábado 3 de octubre, núcleos convectivos continúan desarrollándose en el occidente, centro y sur de Honduras, generando lluvias y chubascos de variada intensidad, informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Las precipitaciones son de moderadas a fuertes y están acompañadas de actividad eléctrica en sectores de Choluteca, Valle, Francisco Morazán, Santa Bárbara, el sur de Cortés, Comayagua y Yoro.

En el departamento de Comayagua, las condiciones lluviosas se presentan específicamente en los sectores de Taulabé y Meámbar, de acuerdo con la actualización sobre el comportamiento del clima durante esta noche.