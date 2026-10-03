Lluvias continuarán hasta la medianoche en varias zonas de Honduras

La noche de este sábado 3 de octubre, núcleos convectivos continúan desarrollándose en el occidente, centro y sur de Honduras, generando lluvias y chubascos de variada intensidad, informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
Las precipitaciones son de moderadas a fuertes y están acompañadas de actividad eléctrica en sectores de Choluteca, Valle, Francisco Morazán, Santa Bárbara, el sur de Cortés, Comayagua y Yoro.
En el departamento de Comayagua, las condiciones lluviosas se presentan específicamente en los sectores de Taulabé y Meámbar, de acuerdo con la actualización sobre el comportamiento del clima durante esta noche.
El pronóstico a corto plazo establece que las lluvias continuarán de forma intermitente hasta cerca de la medianoche en el sur, noroccidente y algunos sectores del centro del país, incluida la capital.
Copeco advirtió que estas condiciones generan riesgo de crecidas repentinas en quebradas, riachuelos y arroyos, por lo que pidió a la población mantenerse atenta ante posibles cambios en las condiciones.
La institución de protección civil exhortó a los hondureños a tomar todas las medidas de prevención mientras persistan las lluvias y chubascos durante las próximas horas.