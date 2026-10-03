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Lluvias continuarán hasta la medianoche en varias zonas de Honduras

Copeco reportó lluvias moderadas a fuertes en sectores de Choluteca, Valle, Francisco Morazán, Santa Bárbara, sur de Cortés, Comayagua y Yoro esta noche.

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 20:14 -
  • Bladimir Ocon
Lluvias continuarán hasta la medianoche en varias zonas de Honduras

Copeco informó que las lluvias continuarán hasta cerca de la medianoche en varias zonas de Honduras.

La noche de este sábado 3 de octubre, núcleos convectivos continúan desarrollándose en el occidente, centro y sur de Honduras, generando lluvias y chubascos de variada intensidad, informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Las precipitaciones son de moderadas a fuertes y están acompañadas de actividad eléctrica en sectores de Choluteca, Valle, Francisco Morazán, Santa Bárbara, el sur de Cortés, Comayagua y Yoro.

En el departamento de Comayagua, las condiciones lluviosas se presentan específicamente en los sectores de Taulabé y Meámbar, de acuerdo con la actualización sobre el comportamiento del clima durante esta noche.

Ulúa y Chamelecón concentran la vigilancia de Copeco por las lluvias

El pronóstico a corto plazo establece que las lluvias continuarán de forma intermitente hasta cerca de la medianoche en el sur, noroccidente y algunos sectores del centro del país, incluida la capital.

Copeco advirtió que estas condiciones generan riesgo de crecidas repentinas en quebradas, riachuelos y arroyos, por lo que pidió a la población mantenerse atenta ante posibles cambios en las condiciones.

La institución de protección civil exhortó a los hondureños a tomar todas las medidas de prevención mientras persistan las lluvias y chubascos durante las próximas horas.

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Bladimir Ocon
Bladimir Ocon
Periodista

Licenciado en Comunicación Social. Trabaja en periodismo web desde 2010 en el equipo de Diario LA PRENSA.

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