La Concacaf ya conoce a sus cuatro integrantes del 'Final Four' de la Nations League tras quedar confirmadas las selecciones clasificadas a las semifinales del torneo que se disputarán en marzo del próximo año en Estados Unidos.
México se aseguró el último boleto a 'semis' de la Liga de Naciones de la Concacaf tras vencer por 1-0 a Jamaica, logrando empatar 3-3 el marcador global pero esos dos goles de visitante le dieron la clasificación por su valor doble en el formato.
El gol en el Estadio BBVA de Monterrey lo marcó Jesús Manuel 'Tecatito' Corona en su regreso a la selección mexicana que ya conoce quién será su próximo rival en busca del boleto a la final del certamen.
México se verá las caras en semifinales de la Nations League contra su archirrival Estados Unidos que llegará a esta instancia tras arrasar a su rival con un global contundente de 8-0.
La selección de las barras y las estrellas se impuso por 2-0 a Haití en el partido de vuelta tras haberle metido media docena de goles en el duelo de ida. Christian Pulisic y Julian Hall fueron los autores de los tantos en el segundo encuentro.
LA OTRA LLAVE DE SEMIFINALES
En la otra serie de semifinales se enfrentarán Panamá y Canadá. La única representante de Centroamérica llegaba obligada a ganar después del 0-0 que sacó de Curazao y logró el objetivo al ganar por 2-0 gracias a un doblete del delantero José Fajardo.
Por su parte, los canadienses acabaron con el sueño de Guatemala con una victoria por goleada de 4-1 quedando el global 7-3, Jonathan David, de penal, doblete de Tani Oluwaseyi y un tanto de Tajon Buchanan pusieron fin a la participación chapina que marcó el gol del honor por medio de Óscar Santis.
ASÍ SE JUGARÁN LAS SEMIFINALES DE NATIONS LEAGUE
El 'Final Four' de la Concacaf Nations League se disputará en marzo de 2027 con los partidos de las semifinales que se llevarán a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.
Los duelos Estados Unidos vs México y Canadá vs Panamá se jugarán el jueves 25 de marzo, mientras que el partido por el tercer lugar y la Final serán el domingo 28 de marzo.
Estados Unidos vs México
Canadá vs Panamá