La Concacaf ya conoce a sus cuatro integrantes del 'Final Four' de la Nations League tras quedar confirmadas las selecciones clasificadas a las semifinales del torneo que se disputarán en marzo del próximo año en Estados Unidos.

México se aseguró el último boleto a 'semis' de la Liga de Naciones de la Concacaf tras vencer por 1-0 a Jamaica, logrando empatar 3-3 el marcador global pero esos dos goles de visitante le dieron la clasificación por su valor doble en el formato.

El gol en el Estadio BBVA de Monterrey lo marcó Jesús Manuel 'Tecatito' Corona en su regreso a la selección mexicana que ya conoce quién será su próximo rival en busca del boleto a la final del certamen.

México se verá las caras en semifinales de la Nations League contra su archirrival Estados Unidos que llegará a esta instancia tras arrasar a su rival con un global contundente de 8-0.

La selección de las barras y las estrellas se impuso por 2-0 a Haití en el partido de vuelta tras haberle metido media docena de goles en el duelo de ida. Christian Pulisic y Julian Hall fueron los autores de los tantos en el segundo encuentro.