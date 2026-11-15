Panamá vs Curazao, EN VIVO hoy en Nations League Concacaf: hora y dónde verlo

Ciudad de Panamá, Panamá.

Panamá afrontará este domingo el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Curazao con la urgencia de reencontrarse con la victoria, tras encadenar ocho encuentros sin ganar en el tiempo reglamentario, una racha que vuelve a poner a prueba al equipo dirigido por el hispano-danés Thomas Christiansen. El empate sin goles del jueves en Willemstad (Curazao) dejó abierta la eliminatoria, pero prolongó una dinámica negativa que el conjunto panameño intentará revertir en el estadio Rommel Fernández (Panamá), donde necesita ganar para acceder a la fase final del torneo -su cuarta presencia consecutiva- y asegurar la clasificación directa a la Copa Oro de 2027. Con la igualdad de la ida, a Panamá sólo le sirve el triunfo en casa, ya que cualquier empate con goles clasificará a Curazao por el valor de los tantos como visitante.El conjunto curazoleño, dirigido por el neerlandés Dick Advocaat, cuenta con atacantes peligrosos como Kenji Gorré, Tahith Chong, Livano Comenencia y Juninho Bacuna, quienes generaron claras ocasiones en el primer asalto sin lograr batir la portería rival.

Panamá acusó en aquel duelo de ida su falta de contundencia en los metros finales, donde no consiguió superar al guardameta Eloy Room a pesar de generar aproximaciones de peligro. Room completó 6 intervenciones, su segundo mejor registro en un partido en 2026, sólo por detrás de las 15 que firmó ante Ecuador en el Mundial. En el centro del campo, Adalberto Carrasquilla asumirá la batuta en la creación de juego, mientras que figuras como Michael Amir Murillo, Andrés Andrade, Carlos Harvey, Cristian Martínez y José Fajardo, junto al joven Kadir Barría, deberán aportar profundidad y pegada para evitar errores que comprometan la eliminatoria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El propio Martínez reconoció tras el choque de ida las dificultades del equipo en el remate: “Lo importante era dejar el arco en cero, ir a Panamá a hacer el trabajo y sacar el partido adelante”. En el apartado defensivo, la selección panameña limitó a Curazao a seis remates -su cifra más baja en un partido de la Liga de Naciones o del Mundial de 2026- y apenas concedió un tiro a puerta, con lo que igualó su mejor registro en competiciones oficiales de la Concacaf y la FIFA en los dos últimos años.

Una racha que preocupa

La secuencia de ocho partidos de Panamá sin ganar en los 90 minutos reglamentarios comenzó el pasado 6 de junio con el empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina, en un amistoso preparatorio para el Mundial de 2026. Posteriormente, el conjunto canalero sumó tres derrotas en la cita mundialista frente a Ghana, Croacia e Inglaterra, a las que siguió una serie de empates ante India, Nueva Zelanda, Ecuador y Curazao. Aunque superó a Ecuador en la tanda de penaltis, la estadística computa exclusivamente los resultados dentro del tiempo reglamentario. Este bache de resultados no es inédito para la selección panameña, que ya ha atravesado periodos más prolongados sin conocer la victoria. En 2015 encadenó doce encuentros sin ganar a lo largo de ocho meses, hasta que venció a Jamaica en el inicio de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Aún más extensa fue la racha registrada entre 2018 y 2019, cuando hilvanó catorce compromisos consecutivos sin vencer.



Horario, sede y dónde ver el Panamá vs Curazao