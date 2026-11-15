Presidente Nasry Asfura habla de los resultados de su reciente visita a EEUU

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, afirmó el sábado que el país cuenta con importantes oportunidades para atraer inversión extranjera, aunque reconoció que recuperar y fortalecer la confianza de los empresarios es un proceso que no ofrece resultados inmediatos.
"Traer inversión no es de la noche a la mañana", expresó el mandatario al referirse a los acercamientos que sostuvo durante su reciente gira por Estados Unidos, en la que buscó promover las condiciones y oportunidades de negocios que ofrece Honduras.
Asfura detalló que durante su visita mantuvo reuniones con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Consejo Empresarial de América Latina (Ceal), con quienes abordó temas relacionados con las posibilidades de inversión en el territorio hondureño.
Entre los sectores que identificó con mayor potencial para atraer capital extranjero destacó el energético, al considerar que existen oportunidades para impulsar proyectos y generar condiciones favorables para el desarrollo económico.
El gobernante también hizo referencia a las cifras del Banco Central de Honduras (BCH), que reportan una captación de 468 millones de dólares en inversión durante un trimestre de 2026.
En otro tema, el mandatario se refirió a los asuntos de seguridad que abordó durante su encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, particularmente la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Según explicó, Honduras pretende reforzar la cooperación con otros países de la región mediante la iniciativa denominada "Escudo de las Américas", orientada a fortalecer las acciones conjuntas frente a las amenazas del crimen organizado.
En el ámbito nacional, Asfura resaltó la coordinación entre las principales instituciones encargadas de la seguridad y la aplicación de justicia, entre ellas el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Policía Militar.
No obstante, el presidente reconoció que todavía existen aspectos que deben mejorarse para alcanzar resultados más satisfactorios y responder a las necesidades de la población hondureña.