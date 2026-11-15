Matan a tres personas en El Paraíso, Copán, entre ellas una madre y su hijo

Copán, Honduras. Tres personas perdieron la vida de manera violenta durante un ataque con arma de fuego registrado este domingo en el municipio de El Paraíso, departamento de Copán, en el occidente de Honduras.
Las víctimas fueron identificadas como Lilian Elizabeth Portillo Ramos, de 50 años; su hijo, José Luis Portillo Ramos, de 30 años, y Oveniel Montúfar, de 37 años, quien sería pareja de la mujer.
De acuerdo con la información preliminar, las tres personas eran originarias y residentes del barrio Nuevo, en el municipio donde ocurrió el hecho violento.
Los datos iniciales establecen que Lilian Elizabeth era madre de José Luis Portillo Ramos, mientras que mantenía una relación de pareja con Oveniel Montúfar.
El triple crimen ha generado conmoción en el municipio de El Paraíso, donde las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ataque armado.
Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre cómo ocurrió el hecho, ni se ha informado sobre posibles sospechosos o el móvil del crimen.
Los cuerpos de las tres víctimas fueron levantados por Medicina Forense, mientras los equipos de investigación trabajan para recabar información que permita reconstruir lo sucedido.
El caso permanece bajo investigación, a la espera de que las autoridades brinden nuevos detalles sobre este hecho violento que dejó tres personas fallecidas en el occidente de Honduras.