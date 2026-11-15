Identifican a Milton Damas como una de las víctimas de doble crimen en Olanchito

Olanchito, Honduras. Dos personas perdieron la vida de manera violenta en un hecho registrado en la aldea Lomitas del Este, municipio de Olanchito, departamento de Yoro.
Una de las víctimas fue identificada como Milton Damas, un joven cuya muerte fue confirmada tras el hecho violento ocurrido en esta comunidad, ubicada en las cercanías del municipio de Sabá, Colón.
De acuerdo con la información preliminar, el suceso dejó como saldo dos personas muertas. Sin embargo, hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el doble homicidio.
Tampoco se ha informado sobre la identidad de la segunda víctima ni sobre las posibles causas que habrían motivado el ataque.
Las autoridades correspondientes deberán realizar las diligencias investigativas para establecer cómo ocurrieron los hechos, determinar el móvil del crimen e identificar a las personas que estarían involucradas.
Otro hecho violento en Olanchito
El caso se suma a otro hechos violentos registrados en el municipio de Olanchito, como el ocurrido la noche del sábado en el barrio La Libertad, donde un padre y su hija fueron atacados a disparos por desconocidos.
Las víctimas, que resultaron heridas, responden a los nombres de José Armando Alfaro Carrasco y Mía Victoria Alfaro Muñoz, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital Aníbal Murillo.