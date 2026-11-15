Identifican a Milton Damas como una de las víctimas de doble crimen en Olanchito

Olanchito, Honduras. Dos personas perdieron la vida de manera violenta en un hecho registrado en la aldea Lomitas del Este, municipio de Olanchito, departamento de Yoro. Una de las víctimas fue identificada como Milton Damas, un joven cuya muerte fue confirmada tras el hecho violento ocurrido en esta comunidad, ubicada en las cercanías del municipio de Sabá, Colón.

De acuerdo con la información preliminar, el suceso dejó como saldo dos personas muertas. Sin embargo, hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el doble homicidio. Tampoco se ha informado sobre la identidad de la segunda víctima ni sobre las posibles causas que habrían motivado el ataque. Las autoridades correspondientes deberán realizar las diligencias investigativas para establecer cómo ocurrieron los hechos, determinar el móvil del crimen e identificar a las personas que estarían involucradas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Otro hecho violento en Olanchito