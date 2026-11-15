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La ASJ condena el ataque contra la vivienda del periodista Rolando Rodríguez

La ASJ señaló además que “la violencia contra la prensa busca sembrar miedo y censura” y que “atacar a quien investiga la corrupción es atacar el derecho de toda la región a estar informada”

  • Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 06:23 -
  • Agencia EFE
La ASJ condena el ataque contra la vivienda del periodista Rolando Rodríguez

Vista general de uno de los dos vehículos que fueron incinerados luego de que un individuo lanzara este 14 de noviembre un artefacto explosivo contra la casa del periodista panameño del diario La Prensa Rolando Rodríguez, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Carlos Lemos

Tegucigalpa. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), de Honduras, condenó este sábado el ataque a la vivienda del periodista panameño Rolando Rodríguez, uno de los directivos del diario La Prensa, de Panamá.

En un comunicado, la ASJ, capítulo hondureño de Transparencia Internacional (TI), condenó el hecho violento y exigió “una investigación pronta, independiente y exhaustiva que identifique y sancione a los autores materiales e intelectuales”.

Rolando Rodríguez ha colaborado con nuestros colegas de los capítulos de Transparencia Internacional en Venezuela y Panamá en la investigación y divulgación de casos de gran corrupción en la región”, subraya el comunicado.

La ASJ señaló además que “la violencia contra la prensa busca sembrar miedo y censura” y que “atacar a quien investiga la corrupción es atacar el derecho de toda la región a estar informada”.

“Desde Honduras acompañamos a Rolando, a su familia y al equipo de La Prensa”, indicó la misma institución.Rodríguez investigaba unos “hechos” que involucraban a exfuncionarios y empresarios, y el ataque a su casa ha provocado un rechazo generalizado desde el Gobierno de Panamá, los actores políticos y económicos, así como del gremio periodístico por considerar que se trata de un atentado contra la libertad de prensa.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, condenó el ataque, expresó su solidaridad y dijo que “Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia”.

El periodista panameño del diario La Prensa, Rolando Rodríguez, fue captado el 14 de noviembre, durante una rueda de prensa en la que calificó como terrorismo el ataque perpetrado contra su vivienda, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Carlos Lemos

El periodista panameño del diario La Prensa, Rolando Rodríguez, fue captado el 14 de noviembre, durante una rueda de prensa en la que calificó como "terrorismo" el ataque perpetrado contra su vivienda, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Carlos Lemos

La casa del periodista ha sido destruida “parcialmente” con el garaje y dos vehículos incendiados, según comentó el propio Rodríguez a EFE. El periodista panameño, exredactor de EFE, no estaba presente en la vivienda, pero sí su esposa, que logró salir ilesa.

Rodríguez investigaba unos “hechos” que implican al empresario Roberto Carretero, sentenciado por malversación de fondos públicos en 2021; el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, investigado por enriquecimiento injustificado bajo su administración; al exdirector de Asesoría Legal de Etesa (empresa de electricidad) Ewaldo Pittí, y al abogado Lictor Reyna, quienes ya habían sido contactados esta semana por el periodista para solicitar su reacción, según indicó La Prensa. EFE

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