La ASJ condena el ataque contra la vivienda del periodista Rolando Rodríguez

Tegucigalpa. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), de Honduras, condenó este sábado el ataque a la vivienda del periodista panameño Rolando Rodríguez, uno de los directivos del diario La Prensa, de Panamá.

En un comunicado, la ASJ, capítulo hondureño de Transparencia Internacional (TI), condenó el hecho violento y exigió “una investigación pronta, independiente y exhaustiva que identifique y sancione a los autores materiales e intelectuales”.

“Rolando Rodríguez ha colaborado con nuestros colegas de los capítulos de Transparencia Internacional en Venezuela y Panamá en la investigación y divulgación de casos de gran corrupción en la región”, subraya el comunicado.

La ASJ señaló además que “la violencia contra la prensa busca sembrar miedo y censura” y que “atacar a quien investiga la corrupción es atacar el derecho de toda la región a estar informada”.

“Desde Honduras acompañamos a Rolando, a su familia y al equipo de La Prensa”, indicó la misma institución.Rodríguez investigaba unos “hechos” que involucraban a exfuncionarios y empresarios, y el ataque a su casa ha provocado un rechazo generalizado desde el Gobierno de Panamá, los actores políticos y económicos, así como del gremio periodístico por considerar que se trata de un atentado contra la libertad de prensa.

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El presidente panameño, José Raúl Mulino, condenó el ataque, expresó su solidaridad y dijo que “Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia”.